НАТО отказалось защищать Украину

НАТО не будет напрямую защищать Украину, заявил Йенс Столтенберг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжит оказывать помощь Украине, но не станет ее защищать. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«В случае военного конфликта мы должны следовать статье 5, но что касается Украины — она не член альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более», — пояснил он. Его слова транслируются на официальном сайте Североатлантического альянса. Статья №5 предполагает защиту членов альянса во время военного конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО воюет на стороне Украины. Также Столтенберг призвал НАТО не проиграть России на Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны.
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