21 ноября 2022

TAC: заявление Зеленского об ударе по Польше завело НАТО в тупик

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, зеленский владимир
Заявлением о ракетах в Польше Владимир Зеленский загнал НАТО в ловушку Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

НАТО оказалась в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание The American Conservative. Ситуация связана с недавним происшествием, когда на территорию Польши упала украинская ракета.

«Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно», — отмечается в статье.

Издание сообщает, что из-за расширения Североатлантического альянса «США все сложнее действовать в своих интересах». Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью, чтобы защитить восточноевропейских союзников, которые «стремятся к тотальной войне с Россией», говорится в материале.

URA.RU сообщало, что на территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. Два человека погибли. В США начали расследование обстоятельств ЧП. Владимир Зеленский заявил, что в происшествии якобы виновата Россия. Ранее посла РФ вызывали в польский МИД, чтобы предъявить обвинения. В Германии же признаться во взрывах призвали властей Украины. По итогу расследования президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракетный удар — несчастный случай.

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НАТО оказалась в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание The American Conservative. Ситуация связана с недавним происшествием, когда на территорию Польши упала украинская ракета. «Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно», — отмечается в статье. Издание сообщает, что из-за расширения Североатлантического альянса «США все сложнее действовать в своих интересах». Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью, чтобы защитить восточноевропейских союзников, которые «стремятся к тотальной войне с Россией», говорится в материале. URA.RU сообщало, что на территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. Два человека погибли. В США начали расследование обстоятельств ЧП. Владимир Зеленский заявил, что в происшествии якобы виновата Россия. Ранее посла РФ вызывали в польский МИД, чтобы предъявить обвинения. В Германии же признаться во взрывах призвали властей Украины. По итогу расследования президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракетный удар — несчастный случай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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