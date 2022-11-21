TAC: заявление Зеленского об ударе по Польше завело НАТО в тупик

22 ноября 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Заявлением о ракетах в Польше Владимир Зеленский загнал НАТО в ловушку Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты НАТО оказалась в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание The American Conservative. Ситуация связана с недавним происшествием, когда на территорию Польши упала украинская ракета. «Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно», — отмечается в статье. Издание сообщает, что из-за расширения Североатлантического альянса «США все сложнее действовать в своих интересах». Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью, чтобы защитить восточноевропейских союзников, которые «стремятся к тотальной войне с Россией», говорится в материале. URA.RU сообщало, что на территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. Два человека погибли. В США начали расследование обстоятельств ЧП. Владимир Зеленский заявил, что в происшествии якобы виновата Россия. Ранее посла РФ вызывали в польский МИД, чтобы предъявить обвинения. В Германии же признаться во взрывах призвали властей Украины. По итогу расследования президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракетный удар — несчастный случай.

НАТО оказалась в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание The American Conservative. Ситуация связана с недавним происшествием, когда на территорию Польши упала украинская ракета. «Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно», — отмечается в статье. Издание сообщает, что из-за расширения Североатлантического альянса «США все сложнее действовать в своих интересах». Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью, чтобы защитить восточноевропейских союзников, которые «стремятся к тотальной войне с Россией», говорится в материале. URA.RU сообщало, что на территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. Два человека погибли. В США начали расследование обстоятельств ЧП. Владимир Зеленский заявил, что в происшествии якобы виновата Россия. Ранее посла РФ вызывали в польский МИД, чтобы предъявить обвинения. В Германии же признаться во взрывах призвали властей Украины. По итогу расследования президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракетный удар — несчастный случай.