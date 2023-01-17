В Бундестаге возмутились лишением Медведчука украинского гражданства

18 января 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Депутат ФРГ Быстрон возмутился лишением Медведчука украинского гражданства Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Лишение гражданства украинского политика Виктора Медведчука является шагом к массовым репрессиям против оппозиции на Украине. Такими словами решение президента Владимира Зеленского прокомментировал Депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. «Незаконный домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, уже нарушил действующее украинское законодательство. Эта экспатриация нарушает конституцию Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека. Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине», — отметил депутат Петр Быстрон, слова которого приводятся в релизе фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. Он также раскритиковал решение Зеленского лишить гражданства других украинских политиков. Быстрон отметил, что среди «пострадавших» — депутаты парламента от оппозиционной партии Украины «Платформа за жизнь», которая за год до начала спецоперации была «самой сильной политической силой в стране». По словам депутата, одним из главных требований этой партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией. Ранее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и еще трех депутатов — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Позже он заявил, что в стране начнут лишать гражданства всех, у кого есть российский паспорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лишение гражданства украинского политика Виктора Медведчука является шагом к массовым репрессиям против оппозиции на Украине. Такими словами решение президента Владимира Зеленского прокомментировал Депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. «Незаконный домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, уже нарушил действующее украинское законодательство. Эта экспатриация нарушает конституцию Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека. Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине», — отметил депутат Петр Быстрон, слова которого приводятся в релизе фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. Он также раскритиковал решение Зеленского лишить гражданства других украинских политиков. Быстрон отметил, что среди «пострадавших» — депутаты парламента от оппозиционной партии Украины «Платформа за жизнь», которая за год до начала спецоперации была «самой сильной политической силой в стране». По словам депутата, одним из главных требований этой партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией. Ранее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и еще трех депутатов — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Позже он заявил, что в стране начнут лишать гражданства всех, у кого есть российский паспорт.