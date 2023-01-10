Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

Зеленский приостановил украинское гражданство у четырех депутатовФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин.
Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов.
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин. Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов.