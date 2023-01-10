Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов 11 января 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + Зеленский приостановил украинское гражданство у четырех депутатов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин. Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин. Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям