10 января 2023

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Зеленский приостановил украинское гражданство у четырех депутатов Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин.

Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов.

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Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких депутатов, среди них значится Виктор Медведчук. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц», — сообщил в обращении украинский лидер. В список попали Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин. Ранее сообщалось, что Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник также предсказывал некоторым украинским депутатам лишение мандатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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