Зеленский лишит гражданства украинцев, имеющих российский паспорт

12 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предупредил, что граждане Украины, имеющие российский паспорт, будут лишены гражданства Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцев, имеющих российский паспорт, начнут лишать гражданства. Об этом предупредил украинский лидер Владимир Зеленский. «Люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», — сказал Зеленский на брифинге во Львове, передает офис Зеленского в telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский лишил гражданства Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина. До этого он точно также поступил с 13 священниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Известно, что в середине декабря в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий получение гражданства России украинцами, пожелавшими выйти из гражданства Украины. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги».

Украинцев, имеющих российский паспорт, начнут лишать гражданства. Об этом предупредил украинский лидер Владимир Зеленский. «Люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», — сказал Зеленский на брифинге во Львове, передает офис Зеленского в telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский лишил гражданства Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина. До этого он точно также поступил с 13 священниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Известно, что в середине декабря в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий получение гражданства России украинцами, пожелавшими выйти из гражданства Украины. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги».