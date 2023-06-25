Биолог Харук предупредил об усилении лесных пожаров в России

Не до всех лесных пожаров возможно добраться, сказал Вячеслав Харук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Количество лесных пожаров в России будет только расти из-за климатических изменений. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук.

«Поскольку потепление продолжается, прогнозы неутешительны. Горимость лесов будет возрастать. Это, в частности, неизбежно повлечет усиление задымленности воздуха наших городов в пожароопасный сезон», — сказал Вячеслав Харук.

По его словам, сейчас в РФ нет возможности добраться до всех горящих лесов. «Существует мнение, что у нас есть все ресурсы для полного подавления всех пожаров. Но это не так, и особенно на обширных пространствах лесов Сибири. Нет достаточных технических средств, инфраструктуры, включая аэродромы и персонала для тушения всех пожаров», — отметил эксперт.

Ложные свидетельствования и непрофессионализм экспертов могут стать причиной ошибок при выявлении причин лесных пожаров, заявил URA.RU ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания „Фонд Пожарной Безопасности“» Константин Кузнецов. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов.