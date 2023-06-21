Путин предложил сажать за поджоги лесов

Владимир Путин выступил с инициативой из-за пожаров в ряде регионов России
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Президент России Владимир Путин поручил властям рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в поручении президента. Он опубликован на
Ранее в ряде регионов России бушевали пожары. В некоторых из них из-за масштабов возгораний губернаторы вводили режим ЧП.
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