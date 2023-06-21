Путин предложил сажать за поджоги лесов

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выступил с инициативой из-за пожаров в ряде регионов России Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Президент России Владимир Путин поручил властям рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в поручении президента. Он опубликован на сайте Кремля.

Ранее в ряде регионов России бушевали пожары. В некоторых из них из-за масштабов возгораний губернаторы вводили режим ЧП.

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Президент России Владимир Путин поручил властям рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в поручении президента. Он опубликован на сайте Кремля. Ранее в ряде регионов России бушевали пожары. В некоторых из них из-за масштабов возгораний губернаторы вводили режим ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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