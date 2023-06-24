Эксперт по безопасности указал на ошибки людей при выявлении причин лесных пожаров

24 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Из-за ложного свидетельствования причина пожара может быть не раскрыта, отметил Константин Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Ложные свидетельствования и непрофессионализм экспертов могут стать причиной ошибок при выявлении причин лесных пожаров на любом уровне, будь то прокуратура, органы МЧС и так далее. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания „Фонд Пожарной Безопасности“» Константин Кузнецов. «Если на пожаре зафиксирована гибель человека или крупный материальный ущерб, то к расследованию подключается прокуратура. Если заявлен крупный материальный ущерб для страховых компаний, то этим занимается отдел дознаний МЧС. Если возгорание несущественное и локализовано достаточно быстро, то все ограничивается только служебной запиской начальника караула, участвующего в пожаре. То есть все зависит от уровня случившегося. Существует еще обособленное подразделение, так называемая, лесная пожарная охрана. Она находится не в структуре МЧС. Соответственно лесными пожарами без жертв она занимается самостоятельно. Но, как и всякое разбирательство, случается достаточно много ошибок. К тому же, сильный пожар с высоким термическим воздействием иногда так уничтожает следы первичного возгорания, что даже невозможно определить место, где он начался или как развился. Существуют и ложные свидетельства, и непрофессионализм экспертов. Я бы не сказал, что эта система вообще никогда не дает сбоев и абсолютно правомерна», — объяснил Константин Кузнецов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что для выявления причин пожара в структуре МЧС есть специальные лаборатории. «В структуре МЧС есть подразделения, которые называются ИПЛ, — испытательно-пожарные лаборатории. Они находятся в статусе судебной экспертизы. Оснащены весьма современными средствами объективного контроля, тепловизорами, различными реагентами для определения различных параметров, характеристик. Укомплектована лаборатория весьма квалифицированными специалистами. Их заключение ложится в основу обвинительного заключения и суда», — добавил Кузнецов. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что пожарной инспекции МЧС бывает сложно установить причины пожаров. Дело в том, что порой огонь уничтожает все. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ложные свидетельствования и непрофессионализм экспертов могут стать причиной ошибок при выявлении причин лесных пожаров на любом уровне, будь то прокуратура, органы МЧС и так далее. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания „Фонд Пожарной Безопасности“» Константин Кузнецов. «Если на пожаре зафиксирована гибель человека или крупный материальный ущерб, то к расследованию подключается прокуратура. Если заявлен крупный материальный ущерб для страховых компаний, то этим занимается отдел дознаний МЧС. Если возгорание несущественное и локализовано достаточно быстро, то все ограничивается только служебной запиской начальника караула, участвующего в пожаре. То есть все зависит от уровня случившегося. Существует еще обособленное подразделение, так называемая, лесная пожарная охрана. Она находится не в структуре МЧС. Соответственно лесными пожарами без жертв она занимается самостоятельно. Но, как и всякое разбирательство, случается достаточно много ошибок. К тому же, сильный пожар с высоким термическим воздействием иногда так уничтожает следы первичного возгорания, что даже невозможно определить место, где он начался или как развился. Существуют и ложные свидетельства, и непрофессионализм экспертов. Я бы не сказал, что эта система вообще никогда не дает сбоев и абсолютно правомерна», — объяснил Константин Кузнецов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что для выявления причин пожара в структуре МЧС есть специальные лаборатории. «В структуре МЧС есть подразделения, которые называются ИПЛ, — испытательно-пожарные лаборатории. Они находятся в статусе судебной экспертизы. Оснащены весьма современными средствами объективного контроля, тепловизорами, различными реагентами для определения различных параметров, характеристик. Укомплектована лаборатория весьма квалифицированными специалистами. Их заключение ложится в основу обвинительного заключения и суда», — добавил Кузнецов. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что пожарной инспекции МЧС бывает сложно установить причины пожаров. Дело в том, что порой огонь уничтожает все.