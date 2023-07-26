26 июля 2023

Эксперт по природоохране заявил о проблемах Рослесхоза, мешающих выявлять пожары быстро

Общественник Пукалов заявил о нехватке молодых кадров для борьбы с лесными пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
У тех, кто следит за лесом нет мотивации работать качественно, сказал Роман Пукалов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Труд сотрудников Россельхоза, которые должны первыми выявлять лесные пожары, низкооплачиваемый, поэтому туда не идут работать молодые, замотивированные люди. Таким мнением с URA.RU поделился директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Ошибка, которая не устранена — это низкий уровень оплаты работников Рослесхоза. Это первые, кто следят за пожарами, дают оповещение. Люди должны получать достойную оплату. 50 тысяч рублей — это минимальный уровень для такой тяжелой работы. А те, кто работает на пожарах, должны получать достаточно крупные премиальные за то, что выявлено, устранено. Тогда будет стимул для нормальной, серьезной, тяжелой работы», — сказал Роман Пукалов.

Он подчеркнул, что необходимо привлекать новые кадры в отрасль. «Сейчас в лесном хозяйстве либо девочки в бухгалтерии сидят, либо старшее поколение дорабатывает до пенсии. Чтоб молодежь шла, к сожалению, уровень зарплат не привлекательный. Это проблема с пожарами с нами на долгие десятилетия, поэтому работать там должны молодые крепкие профессионалы», — объяснил эксперт.

Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. Также необходима профилактическая работа с гражданами, развитая противопожарная инфраструктура лесного фонда, система наблюдения за пожарами, в том числе космический мониторинг, отметили в «Авиалесохране». В некоторых случаях власти обвиняют энергетиков. При этом член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко заверил, что специалисты следят за своей инфраструктурой и она полностью безопасна.

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Труд сотрудников Россельхоза, которые должны первыми выявлять лесные пожары, низкооплачиваемый, поэтому туда не идут работать молодые, замотивированные люди. Таким мнением с URA.RU поделился директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. «Ошибка, которая не устранена — это низкий уровень оплаты работников Рослесхоза. Это первые, кто следят за пожарами, дают оповещение. Люди должны получать достойную оплату. 50 тысяч рублей — это минимальный уровень для такой тяжелой работы. А те, кто работает на пожарах, должны получать достаточно крупные премиальные за то, что выявлено, устранено. Тогда будет стимул для нормальной, серьезной, тяжелой работы», — сказал Роман Пукалов. Он подчеркнул, что необходимо привлекать новые кадры в отрасль. «Сейчас в лесном хозяйстве либо девочки в бухгалтерии сидят, либо старшее поколение дорабатывает до пенсии. Чтоб молодежь шла, к сожалению, уровень зарплат не привлекательный. Это проблема с пожарами с нами на долгие десятилетия, поэтому работать там должны молодые крепкие профессионалы», — объяснил эксперт. Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. Также необходима профилактическая работа с гражданами, развитая противопожарная инфраструктура лесного фонда, система наблюдения за пожарами, в том числе космический мониторинг, отметили в «Авиалесохране». В некоторых случаях власти обвиняют энергетиков. При этом член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко заверил, что специалисты следят за своей инфраструктурой и она полностью безопасна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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