Эколог назвал способ справедливо устанавливать причину лесных пожаров

Эколог Сухонин: зарубежные следователи справедливо расследуют причины лесных пожаров

26 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

За рубежом российские специалисты будут расследовать причины пожаров без предвзятости Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Для точного установления причины лесного пожара следует приглашать иностранных экологов и следователей, а российских специалистов отправлять за границу для выполнения такой же задачи. Об этом URA.RU рассказал проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин. «Я бы приглашал в Российскую Федерацию экологов и следователей МЧС из Финляндии. Они бы точно нашли причину появления лесных пожаров. А к ним я бы отправил наших. Они бы там нашли. Такой международный обмен дает независимость. Внутри мы все зависимы, хотя есть статья 42 Конституции, где написано, что каждый имеет право на полную и достоверную информацию об окружающей среде», — сказал Павел Сухонин. Эколог напомнил об уголовной ответственности за неверные расследования причин лесных пожаров. «Есть статья 237 в Уголовном Кодексе РФ „Сокрытие или искажение информации, представляющей угрозу или опасность здоровью человека“. От трех до пяти лет положено. Никто не выполняет. Идет сокрытие и искажение информации. Либо человеческий фактор, либо коррупционный фактор, либо некомпетентность», — уточнил он. Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. В последующем это поможет минимизировать риск возгорания в будущем. В России расследованием возникновения лесных пожаров занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для точного установления причины лесного пожара следует приглашать иностранных экологов и следователей, а российских специалистов отправлять за границу для выполнения такой же задачи. Об этом URA.RU рассказал проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин. «Я бы приглашал в Российскую Федерацию экологов и следователей МЧС из Финляндии. Они бы точно нашли причину появления лесных пожаров. А к ним я бы отправил наших. Они бы там нашли. Такой международный обмен дает независимость. Внутри мы все зависимы, хотя есть статья 42 Конституции, где написано, что каждый имеет право на полную и достоверную информацию об окружающей среде», — сказал Павел Сухонин. Эколог напомнил об уголовной ответственности за неверные расследования причин лесных пожаров. «Есть статья 237 в Уголовном Кодексе РФ „Сокрытие или искажение информации, представляющей угрозу или опасность здоровью человека“. От трех до пяти лет положено. Никто не выполняет. Идет сокрытие и искажение информации. Либо человеческий фактор, либо коррупционный фактор, либо некомпетентность», — уточнил он. Для снижения числа лесных пожаров следует выявлять первопричину их возникновения. В последующем это поможет минимизировать риск возгорания в будущем. В России расследованием возникновения лесных пожаров занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.