Эколог Рыбальченко раскрыл, кто виновен в пожарах вблизи ЛЭП

Эколог Рыбальченко: за возгорание возле ЛЭП отвечает хозяин земли

23 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Провода не способны вызвать лесной пожар, поскольку за их состоянием следят, сказал Илья Рыбальченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Под линиями электропередачи есть зоны отчуждения, где не должно быть построек и высокой растительности, чтобы избежать пожаров. За соответствие данным правилам должен отвечать собственник земли. Об этом URA.RU сообщил член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Под ЛЭПами есть так называемые зоны отчуждения — определенная область, где существуют достаточно жесткие ограничения. Они говорят о том, что там можно возводить, а что нельзя. К ЛЭПам должен быть проезд. Но линии электропередач часто идут через поселки, через дачников, через деревеньки. Там стоят сараи, гаражи, иногда это все какими-то заборами уже закрыто. В результате там растет нескошенная трава, складируются дрова. Мы должны понимать, что это пожароопасно. То есть все зависит от того, кому принадлежит земля. Это самое главное. А она может быть частной, муниципальной», — сказал Илья Рыбальченко. По его словам, земля принадлежащая энергетикам обычно соответствует правилам и территория возле ЛЭП является безопасной. «Если там все покошено, огорожено, то какой-то опасности эта зона отчуждения не представляет. Энергетики, честно говоря, за этим следят на своей земле. Остальным же необходимо помнить о правилах и не захламлять и не забрасывать эту территорию. Опасаться же искр от проводов не стоит. Если провода надлежащим образом проведены и заземлены проблем тоже не будет», — объяснил эксперт. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко, подчеркнул, что энергетическая отрасль не имеет отношения к распространению лесных пожаров в России. Отключение электричества же в зоне близкой к горению возможно только после эвакуации населения. Решение об этом должна принимать специальная комиссия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под линиями электропередачи есть зоны отчуждения, где не должно быть построек и высокой растительности, чтобы избежать пожаров. За соответствие данным правилам должен отвечать собственник земли. Об этом URA.RU сообщил член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Под ЛЭПами есть так называемые зоны отчуждения — определенная область, где существуют достаточно жесткие ограничения. Они говорят о том, что там можно возводить, а что нельзя. К ЛЭПам должен быть проезд. Но линии электропередач часто идут через поселки, через дачников, через деревеньки. Там стоят сараи, гаражи, иногда это все какими-то заборами уже закрыто. В результате там растет нескошенная трава, складируются дрова. Мы должны понимать, что это пожароопасно. То есть все зависит от того, кому принадлежит земля. Это самое главное. А она может быть частной, муниципальной», — сказал Илья Рыбальченко. По его словам, земля принадлежащая энергетикам обычно соответствует правилам и территория возле ЛЭП является безопасной. «Если там все покошено, огорожено, то какой-то опасности эта зона отчуждения не представляет. Энергетики, честно говоря, за этим следят на своей земле. Остальным же необходимо помнить о правилах и не захламлять и не забрасывать эту территорию. Опасаться же искр от проводов не стоит. Если провода надлежащим образом проведены и заземлены проблем тоже не будет», — объяснил эксперт. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко, подчеркнул, что энергетическая отрасль не имеет отношения к распространению лесных пожаров в России. Отключение электричества же в зоне близкой к горению возможно только после эвакуации населения. Решение об этом должна принимать специальная комиссия.