Чиновники заплатят курганцам за информацию о водителях-нарушителях

Сумма вознаграждения составит 5000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области будут выплачивать по 5000 рублей жителям, которые будут сообщать о тех, кто мусорит на трассах. Данная информация размещена на официальном портале правовой информации.

«Правительство Курганской области постановляет утвердить порядок выплаты вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении фактов загрязнения автомобильных дорог пользователями и (или) лицами, осуществляющими использование автомобильных дорог. <…> Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке», — указано в документе, размещенном на портале.

Желающий получить вознаграждение должен направить свое обращение в «Курганавтодор», где должен указать, когда был выброшен мусор и из какого транспортного средства. В заявлении, в том числе, должен быть указан тип, цвет и номер машины. К заявлению обратившийся должен прикрепить фото или видео момента загрязнения дороги. Выплата положена только за обращения, на основании которых будут возбуждены дела об административных нарушениях. К заявлению, в том числе, нужно прикрепить копию паспорта.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков несколько раз жаловался, что замечал мусор на трассах. Он просил жителей подумать перед тем, как мусорить.