С начала года аварийность с электросамокатами в России выросла втрое

01 ноября 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Свыше 2,6 тысячи жителей России пострадали в ДТП с самокатами в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В России резко возросло число аварий с участием электросамокатов. За девять месяцев 2023 года таких аварий было зафиксировано более 2,6 тысячи, что второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. «За девять месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 2,64 тысячи ДТП (+215% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) с участием средств иностранных мобильности (СИМ). Погиб 31 человек (+63,2%). Ранено 2,72 тысячи человек (+213%), включая 919 детей в возрасте до 16 лет», — передает данные силовиков газета «Коммерсант». Лидером антирейтинга по происшествиям со смертельным финалом стал Санкт-Петербург, где в ДТП погибли четыре человека. В остальных регионах полицейские зафиксировали по одной или две смерти. Чуть меньше половины от всего числа пострадавших — молодые люди возрастом до 20 лет. При этом почти в 70% ДТП фигурировали самокаты с малой мощностью (электродвигателем до 0,25 кВт — прим. URA.RU). Ранее в Совете Федерации России сообщали о готовящемся законопроекте , предусматривающим увеличение штрафов за езду на электросамокате или велосипеде в пьяном виде. По новому закону предлагается наказывать нарушителей штрафом до 30 тысяч рублей.

В России резко возросло число аварий с участием электросамокатов. За девять месяцев 2023 года таких аварий было зафиксировано более 2,6 тысячи, что второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. «За девять месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 2,64 тысячи ДТП (+215% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) с участием средств иностранных мобильности (СИМ). Погиб 31 человек (+63,2%). Ранено 2,72 тысячи человек (+213%), включая 919 детей в возрасте до 16 лет», — передает данные силовиков газета «Коммерсант». Лидером антирейтинга по происшествиям со смертельным финалом стал Санкт-Петербург, где в ДТП погибли четыре человека. В остальных регионах полицейские зафиксировали по одной или две смерти. Чуть меньше половины от всего числа пострадавших — молодые люди возрастом до 20 лет. При этом почти в 70% ДТП фигурировали самокаты с малой мощностью (электродвигателем до 0,25 кВт — прим. URA.RU). Ранее в Совете Федерации России сообщали о готовящемся законопроекте, предусматривающим увеличение штрафов за езду на электросамокате или велосипеде в пьяном виде. По новому закону предлагается наказывать нарушителей штрафом до 30 тысяч рублей.