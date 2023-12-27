Глава Кургана Ситникова обратилась к горожанам. Видео

Мэр Елена Ситникова поздравила курганцев с настающим Новым годом
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова поздравила земляков с наступающими праздниками Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей Курганской области с наступающим Новым годом. Видеообращение в преддверии праздника мэр города опубликовала в своем telegram-канале.

«Дорогие курганцы, мы с вами встречаем новый 2024 год. Мы всегда ждем этот праздник с особым трепетом и волнением. Уходящий год еще раз нам показал, как важно быть всем вместе и поддерживать друг друга. Ребятам на фронте желаю скорейшей победы, а всем нам — благополучия, добра и счастья», — сказала Ситникова в обращении. Также мэр Кургана пожелала всем землякам, чтобы их родные всегда были рядом, а дома было тепло и уют.

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Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей Курганской области с наступающим Новым годом. Видеообращение в преддверии праздника мэр города опубликовала в своем telegram-канале. «Дорогие курганцы, мы с вами встречаем новый 2024 год. Мы всегда ждем этот праздник с особым трепетом и волнением. Уходящий год еще раз нам показал, как важно быть всем вместе и поддерживать друг друга. Ребятам на фронте желаю скорейшей победы, а всем нам — благополучия, добра и счастья», — сказала Ситникова в обращении. Также мэр Кургана пожелала всем землякам, чтобы их родные всегда были рядом, а дома было тепло и уют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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