Глава Кургана Ситникова обратилась к горожанам. Видео

Мэр Елена Ситникова поздравила курганцев с настающим Новым годом

27 декабря 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова поздравила земляков с наступающими праздниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей Курганской области с наступающим Новым годом. Видеообращение в преддверии праздника мэр города опубликовала в своем telegram-канале. «Дорогие курганцы, мы с вами встречаем новый 2024 год. Мы всегда ждем этот праздник с особым трепетом и волнением. Уходящий год еще раз нам показал, как важно быть всем вместе и поддерживать друг друга. Ребятам на фронте желаю скорейшей победы, а всем нам — благополучия, добра и счастья», — сказала Ситникова в обращении. Также мэр Кургана пожелала всем землякам, чтобы их родные всегда были рядом, а дома было тепло и уют.

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей Курганской области с наступающим Новым годом. Видеообращение в преддверии праздника мэр города опубликовала в своем telegram-канале. «Дорогие курганцы, мы с вами встречаем новый 2024 год. Мы всегда ждем этот праздник с особым трепетом и волнением. Уходящий год еще раз нам показал, как важно быть всем вместе и поддерживать друг друга. Ребятам на фронте желаю скорейшей победы, а всем нам — благополучия, добра и счастья», — сказала Ситникова в обращении. Также мэр Кургана пожелала всем землякам, чтобы их родные всегда были рядом, а дома было тепло и уют.