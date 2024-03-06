Губернатор Шумков: в мире востребована энергия продолжения рода

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Открытие новых предприятий в индустриальном парке "ТОР". Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков выступил на концерте, приуроченном к 8 Марта Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сейчас в мире наиболее востребована энергия продолжения рода — материнская энергия. Об этом он заявил во время концерта, приуроченного к Международному женскому дню.

«Я абсолютно убежден, что сегодня в нашем мире наиболее востребована энергия любви, добра, гибкости, мягкости в отношениях друг с другом, энергия прощения и энергия продолжения рода — материнская энергия. А если быть более точным — энергия продолжения жизни. Детский, смех, материнская любовь и человеческое счастье — все это может дать только женщина. А для этого женщина сама должна быть счастливой и любимой. Поэтому любви и счастья вам», — пожелал Шумков жительницам региона.

По его словам, у женщин главное призвание — быть женщиной и дарить жизнь. Так же он считает, что большинство успешных дел в регионе свершилось благодаря женщинам. На концерт, который посетил губернатор, пригласили женщин из семей участников СВО из Курганской области.

В честь праздника работницы бюджетной сферы в Курганской области получили по 5000 рублей. Таких сотрудниц в регионе — 48 000 человек.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сейчас в мире наиболее востребована энергия продолжения рода — материнская энергия. Об этом он заявил во время концерта, приуроченного к Международному женскому дню. «Я абсолютно убежден, что сегодня в нашем мире наиболее востребована энергия любви, добра, гибкости, мягкости в отношениях друг с другом, энергия прощения и энергия продолжения рода — материнская энергия. А если быть более точным — энергия продолжения жизни. Детский, смех, материнская любовь и человеческое счастье — все это может дать только женщина. А для этого женщина сама должна быть счастливой и любимой. Поэтому любви и счастья вам», — пожелал Шумков жительницам региона. По его словам, у женщин главное призвание — быть женщиной и дарить жизнь. Так же он считает, что большинство успешных дел в регионе свершилось благодаря женщинам. На концерт, который посетил губернатор, пригласили женщин из семей участников СВО из Курганской области. В честь праздника работницы бюджетной сферы в Курганской области получили по 5000 рублей. Таких сотрудниц в регионе — 48 000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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