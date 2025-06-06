Шадринский пряник считается гастрономическим брендом города
В Шадринске Курганской области на празднике именин Елены Прекрасной испекли гигантский пряник. Его вес достигает 12 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба города.
«Встречаем 175-летие шадринской сказки „Царевна-лягушка“. Елена Прекрасная участвует в росписи шадринского 12-килограммового пряника. Его продегустируют все желающие», — сообщает мэрия Шадринска.
Самый большой пряник смогут попробовать все желающие
Фестиваль «Именины Елены Прекрасной» — полюбившийся горожанам и гостям Шадринска сказочный праздник. А шадринский пряник считается гастрономическим брендом города.
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