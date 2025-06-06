06 июня 2025

Гигантский пряник испекли в Шадринске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринский пряник считается гастрономическим брендом города
Шадринский пряник считается гастрономическим брендом города Фото:

В Шадринске Курганской области на празднике именин Елены Прекрасной испекли гигантский пряник. Его вес достигает 12 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба города.

«Встречаем 175-летие шадринской сказки „Царевна-лягушка“. Елена Прекрасная участвует в росписи шадринского 12-килограммового пряника. Его продегустируют все желающие», — сообщает мэрия Шадринска.

Самый большой пряник смогут попробовать все желающие
Самый большой пряник смогут попробовать все желающие
Фото:

Фестиваль «Именины Елены Прекрасной» — полюбившийся горожанам и гостям Шадринска сказочный праздник. А шадринский пряник считается гастрономическим брендом города.

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В Шадринске Курганской области на празднике именин Елены Прекрасной испекли гигантский пряник. Его вес достигает 12 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба города. «Встречаем 175-летие шадринской сказки „Царевна-лягушка“. Елена Прекрасная участвует в росписи шадринского 12-килограммового пряника. Его продегустируют все желающие», — сообщает мэрия Шадринска. Фестиваль «Именины Елены Прекрасной» — полюбившийся горожанам и гостям Шадринска сказочный праздник. А шадринский пряник считается гастрономическим брендом города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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