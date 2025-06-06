06 июня 2025

Хулиганы поджигают тополиный пух в ЦПКиО в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке много тополиного пуха
В парке много тополиного пуха Фото:

В центральном парке Кургана хулиганы бросают окурки и поджигают тополиный пух. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Тополиный пух поджигают в ЦПКиО. Там его целые сугробы», — говорится в сообщении от горожан.

Ранее в центральном парке были замечены большие кучи тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Температура горения тополиного пуха достигает 800 градусов. В случае возникновения пожара необходимо сообщить об этом по телефону 112. 

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В центральном парке Кургана хулиганы бросают окурки и поджигают тополиный пух. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Тополиный пух поджигают в ЦПКиО. Там его целые сугробы», — говорится в сообщении от горожан. Ранее в центральном парке были замечены большие кучи тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Температура горения тополиного пуха достигает 800 градусов. В случае возникновения пожара необходимо сообщить об этом по телефону 112. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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