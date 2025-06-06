В парке много тополиного пуха
В центральном парке Кургана хулиганы бросают окурки и поджигают тополиный пух. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Тополиный пух поджигают в ЦПКиО. Там его целые сугробы», — говорится в сообщении от горожан.
Ранее в центральном парке были замечены большие кучи тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Температура горения тополиного пуха достигает 800 градусов. В случае возникновения пожара необходимо сообщить об этом по телефону 112.
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