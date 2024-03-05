Курганские медики начали получать в подарок от Шумкова по 5 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная дискуссия с участием Шумкова, Текслера и Якушева на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Женщины-медики получил премии к празднику 8 марта Фото:

В Кургане женщины-медики начали получать праздничные выплаты, анонсированные губернатором области Вадимом Шумковым, в размере 5000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в одной из крупных курганских больниц.

«Сотрудницы больницы получили праздничные премии в размере 5000 рублей. Выплаты поступили сегодня на банковскую карту, как зарплата», — рассказали в больнице.

Источник из правительства Курганской области уточнил URA.RU, что такую же сумму должны получить сотрудницы всех бюджетных организаций из разных сфер. «Это целевая разовая выплата. Она проводится в одном размере», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить размер выплат. Ответ ожидается. Ранее губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил о единовременной выплате женщинам, работающим в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Ее получат почти 48 тысяч девушек и женщин.

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В Кургане женщины-медики начали получать праздничные выплаты, анонсированные губернатором области Вадимом Шумковым, в размере 5000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в одной из крупных курганских больниц. «Сотрудницы больницы получили праздничные премии в размере 5000 рублей. Выплаты поступили сегодня на банковскую карту, как зарплата», — рассказали в больнице. Источник из правительства Курганской области уточнил URA.RU, что такую же сумму должны получить сотрудницы всех бюджетных организаций из разных сфер. «Это целевая разовая выплата. Она проводится в одном размере», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить размер выплат. Ответ ожидается. Ранее губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил о единовременной выплате женщинам, работающим в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Ее получат почти 48 тысяч девушек и женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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