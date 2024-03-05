Курганские медики начали получать в подарок от Шумкова по 5 тысяч рублей

05 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Женщины-медики получил премии к празднику 8 марта Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Кургане женщины-медики начали получать праздничные выплаты, анонсированные губернатором области Вадимом Шумковым, в размере 5000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в одной из крупных курганских больниц. «Сотрудницы больницы получили праздничные премии в размере 5000 рублей. Выплаты поступили сегодня на банковскую карту, как зарплата», — рассказали в больнице. Источник из правительства Курганской области уточнил URA.RU, что такую же сумму должны получить сотрудницы всех бюджетных организаций из разных сфер. «Это целевая разовая выплата. Она проводится в одном размере», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить размер выплат. Ответ ожидается. Ранее губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил о единовременной выплате женщинам, работающим в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Ее получат почти 48 тысяч девушек и женщин.

В Кургане женщины-медики начали получать праздничные выплаты, анонсированные губернатором области Вадимом Шумковым, в размере 5000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в одной из крупных курганских больниц. «Сотрудницы больницы получили праздничные премии в размере 5000 рублей. Выплаты поступили сегодня на банковскую карту, как зарплата», — рассказали в больнице. Источник из правительства Курганской области уточнил URA.RU, что такую же сумму должны получить сотрудницы всех бюджетных организаций из разных сфер. «Это целевая разовая выплата. Она проводится в одном размере», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и уточнить размер выплат. Ответ ожидается. Ранее губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил о единовременной выплате женщинам, работающим в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Ее получат почти 48 тысяч девушек и женщин.