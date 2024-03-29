В Курганской области начал работу новый департамент

В курганском правительстве с 30 марта начал работать департамент соцполитики

30 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Департамент объединил два действующих органа государственной власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 30 марта начал работу департамент социальной политики. Он создан путем объединения двух действующих государственных органов власти, сообщил глава департамента Иван Смирных. «В рамках поручения губернатора Курганской области создается департамент соцполитики путем объединения двух действующих органов государственной власти — главного управления социальной защиты населения и главного управления по труду и занятости. Также департамент будет курировать работу многофункциональных центров региона. Объединение проводится в целях повышения эффективности работы удобств получения услуг и стандартизации их предоставления», — рассказал Смирных в видео, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Иван Смирных отметил, что департаментом будут предоставляться почти 100 государственных услуг — это более 150 тысяч обращений ежегодно по различным направлениям. По словам Смирных, необходимо, чтобы данные услуги предоставлялись оперативно и удобно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области с 30 марта начал работу департамент социальной политики. Он создан путем объединения двух действующих государственных органов власти, сообщил глава департамента Иван Смирных. «В рамках поручения губернатора Курганской области создается департамент соцполитики путем объединения двух действующих органов государственной власти — главного управления социальной защиты населения и главного управления по труду и занятости. Также департамент будет курировать работу многофункциональных центров региона. Объединение проводится в целях повышения эффективности работы удобств получения услуг и стандартизации их предоставления», — рассказал Смирных в видео, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Иван Смирных отметил, что департаментом будут предоставляться почти 100 государственных услуг — это более 150 тысяч обращений ежегодно по различным направлениям. По словам Смирных, необходимо, чтобы данные услуги предоставлялись оперативно и удобно.