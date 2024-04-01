В Турции задержали жителей Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

01 апреля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Стамбуле задержаны жители Таджикистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое террористов, готовивших теракт, были пойманы в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet. «Сообщалось, что в ходе операции, проведенной в Стамбуле, были захвачены 2 человека, которые, как было установлено, готовились к нападению», — говорится в сообщении. В доме, где укрывались Фазылжон А. (37 лет) из Таджикистана и Зульфия С. (41 год) из Кыргызстана, были обнаружены форма жандармерии, милицейский жилет, автомобильный стробоскоп, милицейская шапка, автомагнитола, нож и чехол для пистолета, а также цифровые материалы с инструкциями по действиям», — уточняется в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое террористов, готовивших теракт, были пойманы в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet. «Сообщалось, что в ходе операции, проведенной в Стамбуле, были захвачены 2 человека, которые, как было установлено, готовились к нападению», — говорится в сообщении. В доме, где укрывались Фазылжон А. (37 лет) из Таджикистана и Зульфия С. (41 год) из Кыргызстана, были обнаружены форма жандармерии, милицейский жилет, автомобильный стробоскоп, милицейская шапка, автомагнитола, нож и чехол для пистолета, а также цифровые материалы с инструкциями по действиям», — уточняется в материале.