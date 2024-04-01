В Турции задержали жителей Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, наручники
В Стамбуле задержаны жители Таджикистана Фото:

Двое террористов, готовивших теракт, были пойманы в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet.

«Сообщалось, что в ходе операции, проведенной в Стамбуле, были захвачены 2 человека, которые, как было установлено, готовились к нападению», — говорится в сообщении. В доме, где укрывались Фазылжон А. (37 лет) из Таджикистана и Зульфия С. (41 год) из Кыргызстана, были обнаружены форма жандармерии, милицейский жилет, автомобильный стробоскоп, милицейская шапка, автомагнитола, нож и чехол для пистолета, а также цифровые материалы с инструкциями по действиям», — уточняется в материале.

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Двое террористов, готовивших теракт, были пойманы в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet. «Сообщалось, что в ходе операции, проведенной в Стамбуле, были захвачены 2 человека, которые, как было установлено, готовились к нападению», — говорится в сообщении. В доме, где укрывались Фазылжон А. (37 лет) из Таджикистана и Зульфия С. (41 год) из Кыргызстана, были обнаружены форма жандармерии, милицейский жилет, автомобильный стробоскоп, милицейская шапка, автомагнитола, нож и чехол для пистолета, а также цифровые материалы с инструкциями по действиям», — уточняется в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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