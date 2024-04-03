Силовики проверяют документы у иностранцев
На стройке в Академическом районе Екатеринбурга днем 3 апреля сотрудники полиции устроили проверку документов у иностранцев. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«В данном районе проводятся плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. О наличии нарушений информация не уточняется.
Подобный рейд проводился возле торгового центра «Пассаж». У иностранцев проверяли документы.
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