Силовики проверяют документы у иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU

На стройке в Академическом районе Екатеринбурга днем 3 апреля сотрудники полиции устроили проверку документов у иностранцев. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«В данном районе проводятся плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. О наличии нарушений информация не уточняется.

Подобный рейд проводился возле торгового центра «Пассаж». У иностранцев проверяли документы.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу