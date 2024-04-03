На стройке Екатеринбурга полиция устроила облаву на мигрантов. Фото

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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Силовики проверяют документы у иностранцев Фото:

На стройке в Академическом районе Екатеринбурга днем 3 апреля сотрудники полиции устроили проверку документов у иностранцев. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«В данном районе проводятся плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. О наличии нарушений информация не уточняется.

Подобный рейд проводился возле торгового центра «Пассаж». У иностранцев проверяли документы.

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На стройке в Академическом районе Екатеринбурга днем 3 апреля сотрудники полиции устроили проверку документов у иностранцев. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В данном районе проводятся плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. О наличии нарушений информация не уточняется. Подобный рейд проводился возле торгового центра «Пассаж». У иностранцев проверяли документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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