В центре Екатеринбурга полицейские устроили рейд на мигрантов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Усиленные патрули появились возле «Пассажа» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полицейские устроили рейды на мигрантов. Силовики остановили машину и проверяют документы возле торгового центра «Пассаж», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Стоит очень много сотрудников. Один из них в гражданском. Они проверяют документы у мужчин», — пояснил журналист агентства. От общения с ним силовики отказались, не стали комментировать ситуацию и в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Внутри «Пассажа» корреспондент агентства не заметил усиленных постов.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области появятся усиленные патрули силовиков и добровольцев. Они будут дежурить в торговых центрах, парках и других общественных местах.

Неизвестные расстреляли беззащитных людей 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о страшном теракте — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге полицейские устроили рейды на мигрантов. Силовики остановили машину и проверяют документы возле торгового центра «Пассаж», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Стоит очень много сотрудников. Один из них в гражданском. Они проверяют документы у мужчин», — пояснил журналист агентства. От общения с ним силовики отказались, не стали комментировать ситуацию и в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Внутри «Пассажа» корреспондент агентства не заметил усиленных постов. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области появятся усиленные патрули силовиков и добровольцев. Они будут дежурить в торговых центрах, парках и других общественных местах. Неизвестные расстреляли беззащитных людей 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о страшном теракте — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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