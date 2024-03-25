В центре Екатеринбурга полицейские устроили рейд на мигрантов. Фото, видео

25 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Усиленные патрули появились возле «Пассажа» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские устроили рейды на мигрантов. Силовики остановили машину и проверяют документы возле торгового центра «Пассаж», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Стоит очень много сотрудников. Один из них в гражданском. Они проверяют документы у мужчин», — пояснил журналист агентства. От общения с ним силовики отказались, не стали комментировать ситуацию и в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Внутри «Пассажа» корреспондент агентства не заметил усиленных постов. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области появятся усиленные патрули силовиков и добровольцев. Они будут дежурить в торговых центрах, парках и других общественных местах. Неизвестные расстреляли беззащитных людей 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о страшном теракте — в сюжете URA.RU. Фото: Александр Галкаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские устроили рейды на мигрантов. Силовики остановили машину и проверяют документы возле торгового центра «Пассаж», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Стоит очень много сотрудников. Один из них в гражданском. Они проверяют документы у мужчин», — пояснил журналист агентства. От общения с ним силовики отказались, не стали комментировать ситуацию и в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Внутри «Пассажа» корреспондент агентства не заметил усиленных постов. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области появятся усиленные патрули силовиков и добровольцев. Они будут дежурить в торговых центрах, парках и других общественных местах. Неизвестные расстреляли беззащитных людей 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о страшном теракте — в сюжете URA.RU.