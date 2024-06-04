Красотки из офисов Екатеринбурга поборются за три миллиона рублей. Фото

04 июня 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В проекте примут участие девушки от 20 до 35 лет Фото: организаторы международного конкурса красоты «Мисс Офис» В Екатеринбурге 29 июня пройдет кастинг 15-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис», в котором примут участие работницы офиса. Победительнице достанутся три миллиона рублей и рекламный контракт с российскими брендами, рассказали URA.RU организаторы. «Оргкомитет конкурса приглашает к участию офисных сотрудниц Свердловской области от 20 до 35 лет. Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул „Мисс Офис — 2024“ и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Кастинг-тур проходит с марта по август», — следует из сообщения. Организаторы отмечают, что еще ни одна из свердловчанок не увезла с собой главную корону за всю историю проекта. На кастинге участницы выступают с визиткой, где рассказывают о себе, своем работодателе и демонстрируют творческие номера. Одним из жюри выступит финалистка «Мисс Офис — 2023» Надежда Антоненко из Екатеринбурга. Также 17 августа выберут самую красивую девушку города — «Мисс Екатеринбург». Попасть на конкурс красоты смогут 16 участниц, из которых до финала дойдут только 12. В прошлом году победительницей титула стала Александра Кузнецова. Помимо короны, девушка получила двухкомнатную квартиру и сертификат на 300 тысяч рублей от «Сима-ленда». Финалистка «Мисс Офис — 2023» Надежда Антоненко Фото: организаторы международного конкурса красоты «Мисс Офис» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 29 июня пройдет кастинг 15-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис», в котором примут участие работницы офиса. Победительнице достанутся три миллиона рублей и рекламный контракт с российскими брендами, рассказали URA.RU организаторы. «Оргкомитет конкурса приглашает к участию офисных сотрудниц Свердловской области от 20 до 35 лет. Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул „Мисс Офис — 2024“ и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Кастинг-тур проходит с марта по август», — следует из сообщения. Организаторы отмечают, что еще ни одна из свердловчанок не увезла с собой главную корону за всю историю проекта. На кастинге участницы выступают с визиткой, где рассказывают о себе, своем работодателе и демонстрируют творческие номера. Одним из жюри выступит финалистка «Мисс Офис — 2023» Надежда Антоненко из Екатеринбурга. Также 17 августа выберут самую красивую девушку города — «Мисс Екатеринбург». Попасть на конкурс красоты смогут 16 участниц, из которых до финала дойдут только 12. В прошлом году победительницей титула стала Александра Кузнецова. Помимо короны, девушка получила двухкомнатную квартиру и сертификат на 300 тысяч рублей от «Сима-ленда».