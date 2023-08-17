Ретушер стала «Мисс Екатеринбург — 2023». Фото

«Мисс Екатеринбург — 2023» стала Александра Кузнецова
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Девушка получила двухкомнатную квартиру
Девушка получила двухкомнатную квартиру Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Победительницей «Мисс Екатеринбург» в 2023 году стала Александра Кузнецова. Вручали корону мэр города Алексей Орлов и победительница прошлого года Татьяна Кузьмина, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. Теперь девушке предстоит носить почетный титул самой красивой девушки Екатеринбурга.

«„Мисс Екатеринбург“ стала Александра Кузнецова. Помимо короны девушка получила двухкомнатную квартиру евроформата в ЖК „Миллениум“ в Юго-Западном районе и сертификат на 300 тысяч рублей на покупки в гипермаркете от компании „Сима-ленд“», — передает корреспондент.

Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина. Второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос.

Обязательным условием для участия был возраст — от 18 до 25 лет, и рост от 170 см Также претенденткам на титул нельзя было иметь татуировки и портфолио, в котором есть фото топлес или в нижнем белье. В итоге в этом году за корону боролись 16 девушек, среди которых были обладательница прав тракториста-машиниста, футболистка, шахматистка, танцовщицы и музыканты.

Александра Кузнецова любит русский язык и литературу. «Но училась в физико-математическом классе, а затем поступила в УрГЭУ на бухгалтера-экономиста — пошла по стопам своих родных. В этом году получила диплом, но работаю не по специальности, а ретушером, и хочу продолжать свой путь в данной сфере», — пояснила девушка.

В прошлом году екатеринбургскую красавицу выбирали на элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Однако в честь 300-летия формат решили сменить и провести конкурс открыто на одной из самых крупных площадок города — на главной сцене юбилея в Историческом сквере.

Фото "Мисс Екатеринбург-2023" Александры Кузнецовой
Александра Кузнецова стала «Мисс Екатеринбург-2023»
Фото:
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Победительницей «Мисс Екатеринбург» в 2023 году стала Александра Кузнецова. Вручали корону мэр города Алексей Орлов и победительница прошлого года Татьяна Кузьмина, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. Теперь девушке предстоит носить почетный титул самой красивой девушки Екатеринбурга. «„Мисс Екатеринбург“ стала Александра Кузнецова. Помимо короны девушка получила двухкомнатную квартиру евроформата в ЖК „Миллениум“ в Юго-Западном районе и сертификат на 300 тысяч рублей на покупки в гипермаркете от компании „Сима-ленд“», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Ксения Брагина. Второе место заняла Екатерина Трубникова, третье — Ева Кирнос. Обязательным условием для участия был возраст — от 18 до 25 лет, и рост от 170 см Также претенденткам на титул нельзя было иметь татуировки и портфолио, в котором есть фото топлес или в нижнем белье. В итоге в этом году за корону боролись 16 девушек, среди которых были обладательница прав тракториста-машиниста, футболистка, шахматистка, танцовщицы и музыканты. Александра Кузнецова любит русский язык и литературу. «Но училась в физико-математическом классе, а затем поступила в УрГЭУ на бухгалтера-экономиста — пошла по стопам своих родных. В этом году получила диплом, но работаю не по специальности, а ретушером, и хочу продолжать свой путь в данной сфере», — пояснила девушка. В прошлом году екатеринбургскую красавицу выбирали на элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Однако в честь 300-летия формат решили сменить и провести конкурс открыто на одной из самых крупных площадок города — на главной сцене юбилея в Историческом сквере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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