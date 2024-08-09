Губернатор Артамонов: режим ЧС введен в Липецком муниципальном округе

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Губернатор заявил об эвакуации жителей
Губернатор заявил об эвакуации жителей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Липецком муниципальном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Для обеспечения безопасности принято решение эвакуировать жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Власти организуют пункты временного размещения и транспорт для эвакуации.

Артамонов ранее сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте. Позже политик заявил, что после атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области.

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В Липецком муниципальном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Для обеспечения безопасности принято решение эвакуировать жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Власти организуют пункты временного размещения и транспорт для эвакуации. Артамонов ранее сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте. Позже политик заявил, что после атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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