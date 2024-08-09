Губернатор Артамонов: режим ЧС введен в Липецком муниципальном округе

В Липецком муниципальном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Для обеспечения безопасности принято решение эвакуировать жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Власти организуют пункты временного размещения и транспорт для эвакуации.
Артамонов ранее сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте. Позже политик заявил, что после атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области.
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