МЧС сообщили о возгорании на липецком военном аэродроме
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Липецкой области.
«Возгорание на военном аэродроме», — говорится в сообщении. Подробности инцидента ведомство не приводит.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Липецк. Во время атаки был поврежден блок энергетической инфраструктуры. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Около 400 домовладений попали в зону эвакуации.
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