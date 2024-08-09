В липецком МЧС подтвердили возгорание на военном аэродроме. Видео

09 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

МЧС сообщили о возгорании на липецком военном аэродроме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Липецкой области. «Возгорание на военном аэродроме», — говорится в сообщении. Подробности инцидента ведомство не приводит. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Липецк. Во время атаки был поврежден блок энергетической инфраструктуры. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Около 400 домовладений попали в зону эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Липецкой области. «Возгорание на военном аэродроме», — говорится в сообщении. Подробности инцидента ведомство не приводит. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Липецк. Во время атаки был поврежден блок энергетической инфраструктуры. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Около 400 домовладений попали в зону эвакуации.