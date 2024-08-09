В липецком МЧС подтвердили возгорание на военном аэродроме. Видео

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, вертолет, ми-8, аэродром каменск-уральский
МЧС сообщили о возгорании на липецком военном аэродроме Фото:

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Липецкой области.

«Возгорание на военном аэродроме», — говорится в сообщении. Подробности инцидента ведомство не приводит.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Липецк. Во время атаки был поврежден блок энергетической инфраструктуры. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Около 400 домовладений попали в зону эвакуации.

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На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС по Липецкой области. «Возгорание на военном аэродроме», — говорится в сообщении. Подробности инцидента ведомство не приводит. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Липецк. Во время атаки был поврежден блок энергетической инфраструктуры. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Около 400 домовладений попали в зону эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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