В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

В Липецкой области из-за атаки Вооруженные силы Украины отменяются все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что семейные и спортивные события буду проходит с повышенными мерами безопасности.
Губернатор заявил, что жители поймут данной решение и не испугаются. Он сказал, что враг намеренно бьет по мирным жителям, поэтому рисковать их жизнями они не собираются.
Ранее, в ночь на 9 августа, ВСУ атаковали Липецк с помощью БПЛА. В результате атаки пострадали девять человек, также возникло возгорание на военном аэродроме. На данный момент жителям города разрешили вернуться домой после эвакуации.
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В Липецкой области из-за атаки Вооруженные силы Украины отменяются все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что семейные и спортивные события буду проходит с повышенными мерами безопасности. Губернатор заявил, что жители поймут данной решение и не испугаются. Он сказал, что враг намеренно бьет по мирным жителям, поэтому рисковать их жизнями они не собираются. Ранее, в ночь на 9 августа, ВСУ атаковали Липецк с помощью БПЛА. В результате атаки пострадали девять человек, также возникло возгорание на военном аэродроме. На данный момент жителям города разрешили вернуться домой после эвакуации.