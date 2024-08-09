В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , зрители, мероприятие, скопление людей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отменил развлекательные мероприятия Фото:

В Липецкой области из-за атаки Вооруженные силы Украины отменяются все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что семейные и спортивные события буду проходит с повышенными мерами безопасности.

Губернатор заявил, что жители поймут данной решение и не испугаются. Он сказал, что враг намеренно бьет по мирным жителям, поэтому рисковать их жизнями они не собираются.

Ранее, в ночь на 9 августа, ВСУ атаковали Липецк с помощью БПЛА. В результате атаки пострадали девять человек, также возникло возгорание на военном аэродроме. На данный момент жителям города разрешили вернуться домой после эвакуации.

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В Липецкой области из-за атаки Вооруженные силы Украины отменяются все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что семейные и спортивные события буду проходит с повышенными мерами безопасности. Губернатор заявил, что жители поймут данной решение и не испугаются. Он сказал, что враг намеренно бьет по мирным жителям, поэтому рисковать их жизнями они не собираются. Ранее, в ночь на 9 августа, ВСУ атаковали Липецк с помощью БПЛА. В результате атаки пострадали девять человек, также возникло возгорание на военном аэродроме. На данный момент жителям города разрешили вернуться домой после эвакуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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