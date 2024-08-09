Губернатор Артамонов заявил о перехвате 19 беспилотников над Липецкой областью

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Силы ПВО перехватили 19 беспилотников на Липецкой областью Фото:

Над Липецкой областью перехвачено 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Силы ПВО защитили город, перехватили 19 беспилотников», — написал в своем telegram-канале Артамонов. Губернатор поблагодарил службы за оперативную работу. Он также добавил, что при прорыве беспилотников разрушений и жертв было бы гораздо больше.

Ранее Вооруженные силы Украины выполнили массированную атаку на Липецкую область. На данный момент заявлено девять пострадавших. Также Игорь Артамонов распорядился об отмене развлекательных мероприятий заявив, что не собирается рисковать жизнями мирных жителей.

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Над Липецкой областью перехвачено 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Силы ПВО защитили город, перехватили 19 беспилотников», — написал в своем telegram-канале Артамонов. Губернатор поблагодарил службы за оперативную работу. Он также добавил, что при прорыве беспилотников разрушений и жертв было бы гораздо больше. Ранее Вооруженные силы Украины выполнили массированную атаку на Липецкую область. На данный момент заявлено девять пострадавших. Также Игорь Артамонов распорядился об отмене развлекательных мероприятий заявив, что не собирается рисковать жизнями мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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