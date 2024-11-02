Врач назвал первые симптомы алкоголизма

Алкогольная зависимость развивается постепенно, и первые симптомы могут быть неочевидными. Однако стоит обратить внимание на то, что алкоголик обычно не контролирует количество выпитого. Об этом сообщил врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.
«Уже на начальной стадии больные теряют контроль количества выпитого, но хотят все больше и больше», — заявил Исаев в интервью «Аргументам и фактам». Он также отметил, что алкогольная зависимость у человека может проявляться в виде постоянного увеличения доз алкоголя за один раз или за один вечер.
По словам Исаева, на первой стадии человек будет искать любую возможность употребить алкоголь, будь это праздник или обычный ужин. При этом в течение дня он может испытывать тревогу и легкую агрессию, которые проходят после употребления алкоголя.
Нарколог также указал на другие значимые ранние признаки алкоголизма, такие как алкогольные палимпсесты — небольшие провалы в памяти. Помимо этого, у зависимых исчезает рвотный рефлекс, что является тревожным знаком. Эти симптомы могут указывать на необходимость обращения к специалистам для получения помощи.
Ранее Минздрав РФ поддержал идею по ограничению продажи алкоголя в регионах. Отмечается, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Так, например, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уже объявил о планах ввести временные ограничения на продажу алкогольных напитков в будние дни.
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