В «самом русском» регионе РФ решили продавать алкоголь всего часа в день

В Вологодской области введут частичный запрет на продажу алкоголя
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В Вологодской области алкоголем будут торговать всего два часа в день
В Вологодской области алкоголем будут торговать всего два часа в день Фото:

В Вологодской области с 1 марта 2025 года введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни, ограничив время продажи с 12 до 14 часов. Об этом объявил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя... За последнее время уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30 процентов. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Он также добавил, что из-за употребления большого количества алкоголя заметно сокращается численность населения, за год регион потерял 7,5 тысячи жителей.

Помимо прямых ограничений, власти области рассчитывают на положительные изменения, так как Вологодская область занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости регионов. В последние годы количество алкогольных супермаркетов в регионе увеличилось более чем втрое, что вызывает обеспокоенность и многочисленные жалобы от жителей.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с предложением ограничить доступ к спиртным напиткам для членов парламента. Она предложила исключить алкогольные продукты из ассортимента магазина, расположенного в нижней палате парламента. Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало, что будет рассматриваться инициатива об увеличении минимального возраста для покупки алкогольной продукции до 21 года. Это заявление было сделано в ответ на предложение, внесенное депутатом Государственной Думы Султаном Хамзаевым.

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В Вологодской области с 1 марта 2025 года введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни, ограничив время продажи с 12 до 14 часов. Об этом объявил губернатор региона Георгий Филимонов. «Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя... За последнее время уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30 процентов. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Он также добавил, что из-за употребления большого количества алкоголя заметно сокращается численность населения, за год регион потерял 7,5 тысячи жителей. Помимо прямых ограничений, власти области рассчитывают на положительные изменения, так как Вологодская область занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости регионов. В последние годы количество алкогольных супермаркетов в регионе увеличилось более чем втрое, что вызывает обеспокоенность и многочисленные жалобы от жителей. Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с предложением ограничить доступ к спиртным напиткам для членов парламента. Она предложила исключить алкогольные продукты из ассортимента магазина, расположенного в нижней палате парламента. Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало, что будет рассматриваться инициатива об увеличении минимального возраста для покупки алкогольной продукции до 21 года. Это заявление было сделано в ответ на предложение, внесенное депутатом Государственной Думы Султаном Хамзаевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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