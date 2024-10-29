В «самом русском» регионе РФ решили продавать алкоголь всего часа в день

В Вологодской области с 1 марта 2025 года введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни, ограничив время продажи с 12 до 14 часов. Об этом объявил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя... За последнее время уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30 процентов. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Он также добавил, что из-за употребления большого количества алкоголя заметно сокращается численность населения, за год регион потерял 7,5 тысячи жителей.
Помимо прямых ограничений, власти области рассчитывают на положительные изменения, так как Вологодская область занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости регионов. В последние годы количество алкогольных супермаркетов в регионе увеличилось более чем втрое, что вызывает обеспокоенность и многочисленные жалобы от жителей.
Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с предложением ограничить доступ к спиртным напиткам для членов парламента. Она предложила исключить алкогольные продукты из ассортимента магазина, расположенного в нижней палате парламента. Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало, что будет рассматриваться инициатива об увеличении минимального возраста для покупки алкогольной продукции до 21 года. Это заявление было сделано в ответ на предложение, внесенное депутатом Государственной Думы Султаном Хамзаевым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.