Минздрав поддержал идею по ограничению продажи алкоголя в регионах

31 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Минздрав поддержал инициативу об ограничении продажи алкоголя в РФ, отметив серьезные риски для здоровья от таких напитков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Минздраве поддержали идею ограничения продажи алкогольных напитков в регионах России. Отмечается, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Об этом сообщил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков. «Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», — заявил Зыков. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что региональные власти обладают необходимыми для осуществления ограничений полномочиями. Так, они могут наложить дополнительные ограничения на торговлю алкогольной продукцией в пределах своих территорий. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о планах ввести временные ограничения на продажу алкогольных напитков в будние дни. Согласно предложению, продажа алкоголя будет запрещена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Тем временем, в Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания также рассматривают введение ограничений на продажу алкоголя. Предполагается, что меры в городе будут менее строгими по сравнению с теми, что предложены в Вологодской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минздраве поддержали идею ограничения продажи алкогольных напитков в регионах России. Отмечается, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Об этом сообщил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков. «Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», — заявил Зыков. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что региональные власти обладают необходимыми для осуществления ограничений полномочиями. Так, они могут наложить дополнительные ограничения на торговлю алкогольной продукцией в пределах своих территорий. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о планах ввести временные ограничения на продажу алкогольных напитков в будние дни. Согласно предложению, продажа алкоголя будет запрещена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Тем временем, в Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания также рассматривают введение ограничений на продажу алкоголя. Предполагается, что меры в городе будут менее строгими по сравнению с теми, что предложены в Вологодской области.