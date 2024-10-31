Минздрав поддержал идею по ограничению продажи алкоголя в регионах

В Минздраве поддержали идею ограничения продажи алкогольных напитков в регионах России. Отмечается, что распитие алкоголя повышает риски развития хронических неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Об этом сообщил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», — заявил Зыков. Его слова передает РИА «Новости».
Он уточнил, что региональные власти обладают необходимыми для осуществления ограничений полномочиями. Так, они могут наложить дополнительные ограничения на торговлю алкогольной продукцией в пределах своих территорий.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о планах ввести временные ограничения на продажу алкогольных напитков в будние дни. Согласно предложению, продажа алкоголя будет запрещена с 12:00 до 14:00, тогда как в выходные и праздничные дни режим работы точек продажи алкоголя останется без изменений. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Тем временем, в Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания также рассматривают введение ограничений на продажу алкоголя. Предполагается, что меры в городе будут менее строгими по сравнению с теми, что предложены в Вологодской области.
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