28 ноября 2024

Власти Екатеринбурга объявили войну автохамам: план мэра

В Екатеринбурге огородят 50 километров трамвайных путей и создадут 38 выделенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенная полоса для общественного транспорта мешает ресторанному бизнесу. Екатеринбург, выделенная полоса, автобус
Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть только на 17 участках Фото:

В 2025 году в Екатеринбурге создадут на 38 участках выделенные полосы для общественного транспорта и обособят более 50 километров трамвайных путей на 15 участках, чтобы автомобилисты не мешали движению трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова.

«В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра [трамвайных] путей на 15 участках. Запланировано ввести 51,8 километра [выделенных полос для общественного транспорта] на 38 участках дорог», — рассказали в департаменте информполитики мэрии.

В начале года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в ближайшие два года в городе планируют увеличить на 42 (порядка 20 км) число выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас они есть только на 17 участках.

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В 2025 году в Екатеринбурге создадут на 38 участках выделенные полосы для общественного транспорта и обособят более 50 километров трамвайных путей на 15 участках, чтобы автомобилисты не мешали движению трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра [трамвайных] путей на 15 участках. Запланировано ввести 51,8 километра [выделенных полос для общественного транспорта] на 38 участках дорог», — рассказали в департаменте информполитики мэрии. В начале года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в ближайшие два года в городе планируют увеличить на 42 (порядка 20 км) число выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас они есть только на 17 участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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