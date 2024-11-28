Власти Екатеринбурга объявили войну автохамам: план мэра

В Екатеринбурге огородят 50 километров трамвайных путей и создадут 38 выделенок

29 ноября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть только на 17 участках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2025 году в Екатеринбурге создадут на 38 участках выделенные полосы для общественного транспорта и обособят более 50 километров трамвайных путей на 15 участках, чтобы автомобилисты не мешали движению трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра [трамвайных] путей на 15 участках. Запланировано ввести 51,8 километра [выделенных полос для общественного транспорта] на 38 участках дорог», — рассказали в департаменте информполитики мэрии. В начале года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в ближайшие два года в городе планируют увеличить на 42 (порядка 20 км) число выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас они есть только на 17 участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году в Екатеринбурге создадут на 38 участках выделенные полосы для общественного транспорта и обособят более 50 километров трамвайных путей на 15 участках, чтобы автомобилисты не мешали движению трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра [трамвайных] путей на 15 участках. Запланировано ввести 51,8 километра [выделенных полос для общественного транспорта] на 38 участках дорог», — рассказали в департаменте информполитики мэрии. В начале года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в ближайшие два года в городе планируют увеличить на 42 (порядка 20 км) число выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас они есть только на 17 участках.