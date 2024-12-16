Появилось видео задержания ростовского маньяка

В Ростовской области произошло нападение с ножевым ранением, в результате которого девушка скончалась. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк. Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома в Аксайском районе.
«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончалась», — написала Волк в своем telegram-канале. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут мужчину в наручниках.
Подозреваемого в настоящее время допрашивают правоохранительные органы. Его действия ранее были классифицированы как покушение на убийство. Задержанным оказался 26-летний Владислав Кузнецов. Он работал кальянщиком и был в долгах.
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