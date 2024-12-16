16 декабря 2024

Появилось видео задержания ростовского маньяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанного передали в следственные органы
Задержанного передали в следственные органы Фото:

В Ростовской области произошло нападение с ножевым ранением, в результате которого девушка скончалась. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк. Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома в Аксайском районе.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончалась», — написала Волк в своем telegram-канале. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут мужчину в наручниках.

Подозреваемого в настоящее время допрашивают правоохранительные органы. Его действия ранее были классифицированы как покушение на убийство. Задержанным оказался 26-летний Владислав Кузнецов. Он работал кальянщиком и был в долгах.

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В Ростовской области произошло нападение с ножевым ранением, в результате которого девушка скончалась. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк. Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома в Аксайском районе. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончалась», — написала Волк в своем telegram-канале. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут мужчину в наручниках. Подозреваемого в настоящее время допрашивают правоохранительные органы. Его действия ранее были классифицированы как покушение на убийство. Задержанным оказался 26-летний Владислав Кузнецов. Он работал кальянщиком и был в долгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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