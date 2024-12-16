Маньяком, которого задержали в Ростове-на-Дону после нападения на нескольких человек, оказался 26-летний Владислав Кузнецов. Он работал кальянщиком и был в долгах.
«Мужчина работал кальянщиком и регулярно залезал в микрозаймы. У кредиторов был в черных списках за просроченные долги общей суммой в 200 тысяч рублей. Маньяка задержали, он в отделе. Показания давать отказывается. Молчит», — передает telegram-канал Mash.
Ранее URA.RU писало, что мужчину задержали по горячим следам. Он зарезал девушку еще двух человек. Точное число жертв уточняется, сказала представитель МВД России Ирина Волк.
В Ростовской области произошло нападение неустановленного лица с ножом на группу людей. Сообщение об инциденте появилось в Telegram-канале Shot в понедельник, 16 декабря. Согласно предоставленной информации, нападение началось в подъезде жилого дома, где агрессор атаковал молодую женщину, передает «Царьград». Несмотря на ее попытки защититься, нападавший нанес ей множество ударов длинным ножом. По предварительным данным, пострадавшая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.
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