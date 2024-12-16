16 декабря 2024

СК завел дело на маньяка за нападение на людей в Ростове

© Служба новостей «URA.RU»
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От полученных ранений жертва нападения маньяка скончалась в больнице
От полученных ранений жертва нападения маньяка скончалась в больнице Фото:

В Ростовской области задержали подозреваемого в жестоких нападениях с ножом на женщину и подростка, произошедших 16 декабря. На него завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом рассказала пресс-служба Следственного Управления СК России по региону.

«Поступило сообщение о том, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в Аксайском районе. Потерпевшая скончалась в больнице. Возбуждены уголовные дела», — рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали по горячим следам, пишет RT. Его допрашивают. Действия нападавшего были квалифицированы как покушение на убийство. Из-за смерти потерпевшей статью пересмотрят на более тяжкую. Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления обстоятельств преступления.

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В Ростовской области задержали подозреваемого в жестоких нападениях с ножом на женщину и подростка, произошедших 16 декабря. На него завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом рассказала пресс-служба Следственного Управления СК России по региону. «Поступило сообщение о том, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в Аксайском районе. Потерпевшая скончалась в больнице. Возбуждены уголовные дела», — рассказали в ведомстве. Мужчину задержали по горячим следам, пишет RT. Его допрашивают. Действия нападавшего были квалифицированы как покушение на убийство. Из-за смерти потерпевшей статью пересмотрят на более тяжкую. Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления обстоятельств преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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