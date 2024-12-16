СК завел дело на маньяка за нападение на людей в Ростове

В Ростовской области задержали подозреваемого в жестоких нападениях с ножом на женщину и подростка, произошедших 16 декабря. На него завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом рассказала пресс-служба Следственного Управления СК России по региону.
«Поступило сообщение о том, что 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в Аксайском районе. Потерпевшая скончалась в больнице. Возбуждены уголовные дела», — рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали по горячим следам, пишет RT. Его допрашивают. Действия нападавшего были квалифицированы как покушение на убийство. Из-за смерти потерпевшей статью пересмотрят на более тяжкую. Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления обстоятельств преступления.
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