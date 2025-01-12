Премьеру «Шрек 5» опять передвинули: когда выйдет мультфильм

Дети и взрослые всего мира долгие годы ждут выхода пятой части мультфильма «Шрек». Релиз должен был состояться 1 июля 2025 года, но вновь был отложен. Рассказываем, когда выйдет очередной анимационный фильм про приключения огров и их друзей.
История франшизы про Шрека
Первый мультфильм «Шрек! (18+) вышел в прокат 24 года назад, в 2001 году. В мировом прокате мультик собрал более 484 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом года.
Следующие части — «Шрек 2» (18+) и «Шрек Третий» (12+) побили этот рекорд и заработали в прокате 923 и 804 миллиона долларов соответственно. Они вошли в список пятидесяти самых кассовых фильмов.
Последним на данный момент полнометражным мультфильмом киносаги про Шрека стал «Шрек навсегда» (18+), выпущенный в 2010 году. Также в разные годы выходили короткометражки Шрек 4-D (6+), Шрек мороз, зеленый нос (0+) и Шрек: Хэллоуин (12+).
Развитие получила и история одного из героев «Шрека» — харизматичного кота. В 2011 году вышел мультик «Кот в сапогах» (6+), а в 2022 году — Кот в сапогах 2: Последнее желание (6+).
Почему зрители полюбили мультфильмы про Шрека
«Шрек» и его продолжения полюбились как детям, так и взрослым. Все дело в том, что мультфильмы этой франшизы полны искрометного юмора и метких фраз, которые разобрали на цитаты. Чего стоит надоедливое «Мы уже приехали?», исходящее от Осла в одной из частей. Эти слова всякий раз вспоминают родители, когда их ребенок с трудом может дотерпеть до места назначения во время поездок.
«Шрек», во многом, сказка наоборот. Здесь по ходу сюжета принцесса превращается не в красавицу, а в зеленого огра. Это вовсе не мешает ей построить личное счастье, завести детей и жить счастливо. А еще она, в отличие от большинства мультипликационных красавиц, не беспомощна, а вполне может дать отпор врагам, и если нужно, взять на себя обязанности лидера. Все это отражает изменения в обществе, в котором в последние десятилетия все больше утверждаются мысли о том, что любой человек, независимо от внешности, достоин любви, а женщина в состоянии реализовать себя не только как мать и хозяйка.
Когда выйдет «Шрек 5»
Зрители ждали выхода мультфильма «Шрек 5» (возрастное ограничение пока не установлено) с 2010 года, когда выпустили «Шрек навсегда». Ожидание оказалось долгим: прошло уже 15 лет, а релиз до сих пор не состоялся.
В 2016 году стало известно, что пятый мультфильм выйдет в 2019 году, но этот срок регулярно передвигали. В 2024 году появилась новая дата — 1 июля 2026 года. 11 января 2025-го американский журнал Collider сообщил, что премьера вновь откладывается. Она должна состояться 23 декабря 2026 года.
Сюжет «Шрека 5»
Пока компания Universal Pictures не рассказала никаких подробностей о сюжете «Шрека 5». Трейлеров и тизеров также не публиковали. Но фанаты ожидают, что в новой части мультфильма все главные герои вновь встретятся друг с другом и окажутся в эпицентре приключений. Поклонники франшизы предполагают, что в новом анимационном фильме Шрек и Фиона повзрослеют, а их дети станут старше, что приведет к конфликту отцов и детей. Официальных подтверждений этому нет.
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