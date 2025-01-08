День детского кино в России: история, лучшие фильмы, неожиданные факты

День детского кино в России отмечают с 1998 года. Тогда праздник был посвящен круглой дате — 100 дет со дня показа первого кино для детей. О том, как развивалась киноиндустрия для детей, о главных фильмах и неожиданных фактах — в материале URA.RU.
Когда появилось детское кино
По инициативе Московского детского фонда и с одобрения правительства Москвы, в 1998 году был установлен День детского кино. Это событие приурочено к столетию первого кинопоказа для детей, который состоялся в Москве. В конце XIX века, в здании нынешнего ГУМа, тогда еще известного как Верхние торговые ряды, был открыт первый стационарный «Электрический театр».
8 января 1898 года здесь прошел первый в России кинопоказ для детской аудитории, после чего начались регулярные показы фильмов. В период до революции в Петербурге, Москве и других городах России иногда проводились киносеансы для детей, на которых показывали экранизации русских народных сказок, классической литературы и первые отечественные мультфильмы.
Кино во время Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны производство детских фильмов не останавливалось, в 1941 году на экраны выходит «Конек-Горбунок», ставший первым цветным фильмом. Режиссер Александр Роу снял его за рекордный срок. Премьера «Конька-Горбунка» состоялась в московских кинотеатрах «Первый» и «Форум» 24 июля 1941 года.
В 1942 году, во время блокады Ленинграда, снимался фильм «Варежки», ставший единственным художественным фильмом, снятым в этот период. За время войны выходят такие фильмы, как «Пропавшая грамота» (1941 г.), «Юные партизаны» (1942 г.) — по рассказу Л. Кассиля «У классной доски», «Черевички» (1942 г.) «Кащей Бессмертный» (1944 г.) и др.
Как снимали детское кино в СССР
Открытие «Союздетфильма»
В 1936 году была создана студия «Союздетфильм» (ныне студия имени Горького). Тогда же была основана студия «Союзмультфильм», занимающаяся производством анимационных фильмов для детей. Спустя два года студия выпускает первую настоящую советскую киносказку «По щучьему велению», ставшую режиссерским дебютом Александра Роу. Позднее этот режиссер подарил зрителям любимые уже многими поколениями «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Василиса Прекрасная», «Варвара- краса, длинная коса» и другие фильмы.
В 1959 году на базе «Мосфильма» появилось объединение «Юность», а в 1963 году киностудия имени М. Горького была преобразована в Центральную киностудию детских и юношеских фильмов. Фильмы, созданные на этих студиях, отличались жанровым разнообразием и широкой тематической направленностью, включая киноэпопеи, сказки, драмы, комедии и прочее.
Разнообразие кинофильмов
В Москве функционировало 16 детских кинотеатров, специализированных на показе детских фильмов, и это помимо того, что детские киноленты демонстрировались и в обычных кинотеатрах в утренние и дневные сеансы. На выбор предлагалось от пяти до шести различных фильмов, причем репертуар обновлялся почти каждую неделю.
Многие семьи и школьные классы приобретали годовые абонементы, которые включали ежемесячные походы в кино с расширенной культурной программой. Такая программа могла включать встречу с создателями фильма, популярными актерами, рассказы о занимательных подробностях из истории создания фильма или же просмотр новых мультфильмов, дополняющих основной сеанс. Более 40% зрителей в кинотеатрах в то время были дети. Наиболее любимыми фильмами детей стали «Робин Гуд», «Броненосец „Потемкин“», «Красные дьяволята», «Багдадский вор» и «Знак Зорро».
О чем снимали детские фильмы
Большую долю детского кино занимают сказочные фильмы, основанные на фольклоре или адаптации знаменитых произведений классической и современной литературы. В создании фильмов для детей принимают участие известные писатели, художники и композиторы. К детскому кино присоединились такие режиссеры, как Л.О . Арнштам, В .М. Петров, Г.Л. Рошаль, В .А. Шнейдеров, С .И. Юткевич и другие видные личности. Александр Роу создал более 20 фильмов-сказок для детей, основанных на русских народных сказаниях.
Детское кино сегодня
В 90-е годы в России производство детских фильмов приостановилось. В 2019 году Министерство культуры поддержало девять детских фильмов. Спустя год было поддержано тринадцать проектов, в 2021 году — восемь проектов. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить норму о полном государственном финансировании фильмов для детей и подростков.
Интересные факты о детских советских фильмах
«Золушка»: башмачки из оргстекла и нос Раневской
- В фильме «Золушка» роль молодой героини была поручена Янине Жеймо, которой на момент съемок исполнилось 38 лет. Для того, чтобы зрители не заметили возраст актрисы, ее сцены фиксировались в сумеречные часы.
- «Хрустальные» башмачки для Золушки изготовили из оргстекла, и Жеймо надевала их лишь несколько раз, поскольку эти туфли не были предназначены для ходьбы.
- При воплощении образа мачехи, гример придал носу Фаины Раневской задранную форму, используя для этого кусочек проклеенного тюля. В свои щеки актриса добавляла кусочки ваты, утверждая, что мелкие неудобства неважны, когда речь идет о достижении аутентичности персонажа.
«Варвара-краса, длинная коса»: чья рука в гриме
- Вспомните момент из сказочного фильма Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса", когда из колодца и тазика с криком "Должок!" высовывается рука. Владельцем этой руки был Борис Грачевский. Чтобы достичь наибольшей реалистичности, на его руку наносили грим в течение нескольких часов.
- Сергей Николаев впервые появился на экране в роли царевича Андрея, описываемого как «упитанного, но невоспитанного», что стало его дебютом в кинематографе.
«Старик Хотаббыч»: сырки вместо мороженого
- В исполнении роли старика Хоттабыча в фильме Геннадия Казанского, Николай Волков опасался потери голоса, из-за чего предпочитал употребление глазированных сырков вместо мороженого.
- Съемки футбольного матча между командами "Зубило" и "Шайба" проходили на двух различных стадионах в Санкт-Петербурге. Основные действия игры засняли на стадионе "Светлана", в то время как съемка трибун проводилась на стадионе имени С .М. Кирова.
«Морозко»: лук вместо яблок
Актрисе Инне Чуриковой, которая сыграла роль в сказочном фильме «Морозко», пришлось многократно есть сырой лук вместо яблок. Предположительно, организаторы забыли привезти фрукты на съемки.
«Королевство кривых зеркал»: один актер на три роли
Георгий Милляр в этом фильме продемонстрировал свое актерское мастерство, исполнив сразу три роли. Он сыграл вдовствующую королеву, первого возчика и главного церемониймейстера.
«Приключение электроника»: сложный выбор актеров
Юрий и Владимир Торсуевы стали 368-ми близнецами, принимавшими участие в кастинге на главные роли в фильме «Приключения Электроника». Изначально режиссер планировал использовать одного актера для игры братьев, однако позже он пересмотрел свое мнение. Основной сложностью при подборе кандидатов было то, что они должны были обладать умениями игры на гитаре, танцев, пения и вождения мотоцикла.
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