В Петербурге вновь найден фальсификат молочной продукции

В магазинах Петербурга вновь обнаружены случаи продажи фальсифицированного молока. Общественная организация «Общественный контроль» провела проверку ультрапастеризованного молока разных торговых марок, результаты которой показали, что значительная часть продукции не соответствует обязательным требованиям по составу и качеству.
«Восемь из десяти образцов ультрапастеризованного молока, купленного в супермаркетах Петербурга, не соответствуют стандартам по физико-химическим показателям и жирнокислотному составу. Четыре бренда оказались фальсификатами: в их составе нет молочного жира или его очень мало», — пишет организация «Общественный контроль» на официальном сайте. Проблемная продукция была найдена в сетях «Дикси» и «Светофор».
В магазинах «Дикси» поддельное молоко обнаружили под торговыми марками «Добрая Милена» и «Крошечка Хаврошечка» (производитель ООО «Экопищпром», Саратовская область). Аналогичные нарушения выявлены в «Светофоре»: молоко от ООО «Сибмол» (Кемеровская область) и ООО «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская область) содержало смесь молочного и растительных жиров, а массовые доли белка и жира были существенно ниже установленных ГОСТом значений. Особое внимание вызвала продукция ООО «Кагальницкий молочный завод»: на упаковке слово «молоко» было стилизовано, а фактически продукт являлся напитком с заменителем молочного жира и растительными маслами. Несмотря на формальное отсутствие нарушений в маркировке, Роспотребнадзор приостановил действие декларации на этот продукт.
В целях пресечения продажи фальсифицированной продукции Россельхознадзор аннулировал ветеринарные сопроводительные документы на соответствующие партии масла и молока, а также направил материалы проверок в правоохранительные органы и налоговую службу. Роспотребнадзор вынес предостережения продавцам и производителям нарушивших компаний. Кроме того, в магазинах «О»КЕЙ», «Перекресток», «Дикси» и «Верный» были обнаружены образцы молока, не соответствующие требованиям ГОСТ по массовой доле сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Этот показатель напрямую связан с натуральностью продукта: если он ниже нормы, молоко разбавлено посторонним сырьем.
По итогам проверки только два образца ультрапастеризованного молока полностью соответствовали всем нормативным требованиям: молоко 2,5% ТМ «Клевер» (ООО «Пискаревский молзавод», Санкт-Петербург) и молоко 2,5% ТМ «Моя цена» (ООО «Милкэкспресс», Московская область). Эксперты советуют внимательно изучать маркировку, обращать внимание на состав и показатели, указанные на упаковке. Особое значение имеет массовая доля СОМО — чем выше этот показатель, тем натуральнее продукт.
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