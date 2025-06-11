Сохранение русской культуры войдет в обновленную стратегию государственной национальной политики

Сохранение культуры русского народа станет одной из ключевых задач обновленной Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Проект документа разработан Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Документ опубликован на официальном портале государственно-правовых документов.
«Впервые в проекте Стратегии большое внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего, — сообщает пресс-служба ФАДН. — Выделен также отдельный блок задач, направленный на сохранение и развитие русского языка как государственного языка и языка межнационального общения».
Также в документе сделан акцент на укреплении единства многонационального народа России, усилена региональная составляющая, что значительно повышает ответственность регионов за обеспечение стабильности межнациональных отношений, отмечают в пресс-службе ФАДН.
В проекте Стратегии учтен фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, уделено внимание адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе. Вместе с тем весь блок вопросов миграционной политики найдет отражение в Концепции миграционной политики, разрабатываемой в настоящее время МВД России.
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