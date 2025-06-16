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В Курганской области ликвидирован наркоцех с 22 килограммами мефедрона. Видео
00:02
Зеленскому придется заплатить миллионы, чтобы пострелять из американских Patriot
16 июня 2025
23:53
Россиянин рассказал об обстановке в курортном городе Израиля
Омбудсмен Москалькова заступилась за редактора URA.RU Аллаярова
23:52
Путин поручил создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА
23:52
The Sun: британец в последний момент сдал билет на разбившийся в Индии самолет
23:50
Что сделать с машиной на даче: советы автомобилистам
Россия выполнила обязательства по обмену телами, а ВСУ несут большие потери под Сумами: новости СВО 16 июня
23:42
Нетаньяху допустил, что свергнет власть в Иране
23:42
Новый игрок челябинского «Трактора» заработает 110 млн рублей за два года
23:40
Росгвардия задержала юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в Москве
Адвокаты редактора URA.RU: в деле Аллаярова отсутствует факт передачи денег
23:39
Как в Петербурге заработать более 120 тысяч рублей: профессии с высоким доходом
1
23:32
РФС утвердил расписание следующего сезона для РПЛ Кубка России
23:31
Шадринский жонглер занял второе место на всероссийском конкурсе циркового искусства
Россия сделает выбор в игре с США на Ближнем Востоке
23:26
В Нижнем Тагиле прошла акция с участием известного футболиста. Видео
23:16
Эксперт рассказал, как конфликт Израиля и Ирана отразится на Украине
23:16
Видео освобождения балтийских нерп опубликовали в Петербурге
«Эй, небо, сними шляпу!»: какие тайны хранит первый полет Терешковой в космос
23:15
Путин поручил ввести новую должность в школах
1
23:13
Политолог назвал главную цель Израиля в военном конфликте с Ираном
23:13
Spectator: Россия стала единственным мостом между Ираном, Израилем и США
Рекордные пошлины, переключение внимания Трампа, а также Ближний Восток: чего ждут от необычного саммита G7
23:10
Reuters: США открыто поддержали Путина и бросили вызов группе G7
23:00
Следователи начали проверку после обнаружения тела 76-летней тюменки
23:00
Мерц: G7 не примет новых решений по замороженным российским активам
Война между Израилем и Ираном примирила Россию и Турцию
22:54
Политолог рассказал, чем грозят России удары Израиля по Ирану
2
22:51
Трамп оказался не против Китая в «Большой семерке»
22:51
Bloomberg: Трамп хочет видеть мир, где Украина по его приказу сдается России
Путин определил будущее самого старого детского лагеря в России
22:42
Французы заменят российских хоккеистов на Олимпиаде-2026
22:41
В Нижневартовске крупный пожар охватил несколько зданий. Фото, видео
22:33
Грозы и туманы ожидаются в Пермском крае
Путин ответил на главный запрос жителей прифронтового региона
22:32
ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя
22:30
Аллергия на комаров: как распознать и в каких случаях бежать в больницу
22:29
Маск предсказал банкротство США
2
Израиль хочет оставить Иран без ядерных объектов: какие из них уже пострадали. Карта
22:21
В WhatsApp* будут крутить рекламу
1
22:17
Лучших предпринимателей выбрали из полусотни студентов в Екатеринбурге. Фото
22:15
Австрия решила не снабжать Украину оружием
Закрытые пляжи и затопленные трассы: как выглядит Сочи после мощного дождя. Видео
22:07
Нетаньяху заговорил об убийстве лидера Ирана
4
22:03
Бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов обжаловал приговор и проиграл
22:01
Геологи определили нефтяные точки на карте Курганской области. Карта
7
Песков подтвердил URA.RU, что России нужна новая модель развития экономики
21:51
Зеленский сделал заявление о внеблоковом статусе Украины
2
21:48
Слезы по расписанию: психолог разрешила мужчинам плакать по чуть-чуть
21:40
Россияне стали воровать из магазинов Конституцию РФ и «1984» Оруэлла
Дата переговоров с Украиной и готовность РФ к посредничеству на Ближнем Востоке: главные заявления Пескова
21:38
Появилось видео, как водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту в Златоусте
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21:35
Хинштейн: 15 домов в Рыльске разрушены после атаки ВСУ
1
21:33
В Казахстане запустят сеть 10G
1
Скончался легендарный советский актер и режиссер из «Темных аллей» и «Вассы»: чем запомнился Вячеслав Богачев
21:21
Россияне жалуются на сбои в работе мобильных операторов
3
21:20
Зеленский просит Австрию выдать украинских уклонистов
21:20
«Жалкая сплетница, которая боится моего взгляда»: в ХМАО экс-единоросс Афлятунов публично оскорбил депутата
Разрушенные дома и сотни пострадавших: что происходит в Израиле после ночных ракетных атак Ирана. Фоторепортаж
21:20
Кремация в Тюмени все еще не бесплатная: власти объяснили — почему
1
21:03
Трамп пожалел об исключении России из «Большой восьмерки»
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21:01
Новый сезон РПЛ назначили на 18 июля
2
Уже четыре парламентские партии считают, что следствие жестит с редактором URA.RU
21:00
Новые игрушки «Лабубу» и награды от Путина: шесть главных событий Ямала 16 июня
20:55
Бывшего сотрудника «Курганавтодора» Анисимова признали виновным: главное за день в Кургане за 16 июня
20:54
В Белгороде систему РЭБ пытались продать через интернет
Как в России будет по-новому рассчитываться средний заработок и почему это важно знать
20:53
Путин наградил двух представителей ХМАО за заслуги в здравоохранении
20:48
В Перми в детском игровом автомате разыгрывали холодное оружие. Фото
20:45
Экс-оператор Кунгурской пещеры вновь проиграл спор с минприроды
Война на Ближнем Востоке и авиакатастрофа с сотнями жертв: что вы пропустили за длинные выходные
20:45
Рядом с челябинским озером Тургояк построят новый ЖК с заповедником во дворе. Фото
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20:43
Две выпускницы из ЯНАО знают русский язык на сто баллов. Фото
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20:41
В Свердловской области хотят избавиться от наследия экс-губернатора Куйвашева
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20:38
Израиль разгромил офис иранской телекомпании. Видео
20:34
Путин поздравил легендарный детский лагерь «Артек» с вековым юбилеем
20:32
Появились кадры строительства крупной развязки на Московском тракте в Тюмени. Видео
20:31
Пермский губернатор Махонин получил новый статус. Фото
20:30
Трамп не стал подписывать заявление G7 по Израилю и Ирану
2
20:30
В Курганской области выдача кредитных карт за год сократилась почти в два раза
2
20:24
Местные жители вызвали полицию: как прошла 11 серия шоу «Сокровища императора»
20:22
Свердловским врачам купят спецмашины из-за школьников: главные заявления министра РФ Мурашко
2
20:22
Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи
20:20
В ХМАО арестовали экс-чиновницу, обвиняемую в присвоении полумиллиона рублей
20:17
Экс-жена Паши Техника обвинила в его смерти нелегальных врачей
20:16
Бард Олег Митяев приедет на «Ночь музыки» в Екатеринбург
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20:14
SNN: Иран готовится атаковать Израиль
20:11
Госэкспертиза одобрила проект второй объездной в Тюмени
20:07
Тело пропавшей в апреле студентки нашли в реке в Перми
20:06
Немцы ждут звонка Мерца Путину
2
20:00
В Тюменской области нашли тело пропавшей пенсионерки
20:00
Елена Малышева избавилась от убыточного бизнеса
2
20:00
В Перми ищут администратора многоквартирного дома на зарплату от 80 тысяч
19:58
Жители ХМАО осудили водителя, управлявшего машиной ногами
19:57
Жители Псковской области остались без интернета
19:56
Путин наградил трех свердловчан
3
19:56
Популярная российская пиццерия «прописалась» в Казахстане
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19:54
Mysl Polska: поляки не разделили решение властей по Украине
19:47
Президент Путин присвоил тюменцу почетное звание
19:47
Десятки ямальцев получили почетные звания от Путина
19:46
От каких болезней в старости избавит кофе — отвечает врач
19:45
Дефицит падает: как обстоят дела на курганском рынке труда. Инфографика
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19:39
ЦБ снизил курс доллара на 17 июня
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19:37
Зеленский надеется, что США не бросят Украину
19:34
В Перми эвакуировали более 20 электровелосипедов с начала сезона
19:34
Текслер поздравил челябинских 100-балльников ЕГЭ. Видео
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19:30
Рыбаки из ХМАО похвастались уловом с праздничных выходных. Фото
19:29
WSJ: Иран готов остановить эскалацию конфликта с Израилем
19:27
Тюменцы увидят гонки на «заряженных» ЗИЛах, УАЗах и Волгах
19:23
Курганские следователи закончили расследование дела о взятке чиновнику
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19:19
В школе Челябинска запретили секцию рукопашного спорта
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19:19
Губернатор ХМАО решил доплачивать подчиненным за наставничество
19:17
От палаток до гигантского комплекса: как легендарный лагерь «Артек» отпраздновал 100 лет. Фоторепортаж
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19:14
Пезешкиан назвал условия для переговоров с США
19:13
«Ни скорую вызвать, ни такси»: жители ХМАО массово жалуются на сбои мобильного интернета
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19:11
Путин наградил орденами и медалями жителей ЯНАО
19:11
Рябков призвал остановить эскалацию между Израилем и Ираном
19:05
В Перми произошла массовая потасовка со стрельбой. Видео
19:01
В Екатеринбурге обнаружили мертвым экс-начальника отдела полиции
19:00
ЕР официально выдвинула Махонина на выборы губернатора Пермского края
19:00
Отдых у соленого озера Медвежье: возможности размещения и развлечений в Курганской области
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18:59
В ХМАО возвращается мода на кокошники и косоворотки.Фото
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В ХМАО рабочий погиб под упавшим на него самосвалом
18:58
Президент Ирана поставил США ультиматум
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18:57
Оригинальные игрушки Лабубу добрались до Ямала. Фото
18:57
Что известно о новом директоре тюменского департамента гражданской защиты Горине
18:57
«Газпром» продал элитный отель в ЯНАО за четверть начальной цены
18:53
Губернатор Махонин объявил подготовку к новым выборам в Пермском крае
18:51
Fars: Израиль атаковал военный гарнизон в Тегеране
18:50
Иран готов на долгую войну с Израилем
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18:45
Волочкова рассказала, выпивает ли она во время концертов
2
18:45
Передача мандата умершего депутата Тюменской облдумы может затянуться на месяцы
18:42
В Тюмени ради выпускников перекроют набережную
18:40
В МВД развеяли миф о разработке нового паспорта РФ
2
18:39
В Амстердаме начнется суд над украинцем, напавшим с ножом на прохожих
18:37
В Перми водитель выплатил 130 тысяч рублей пешеходам, которых он сбил
18:36
Блогерша Лерчек, задолжавшая налоговой 28 млн, снова решилась на предпринимательство
4
18:36
Движение трамваев и троллейбусов встало в центре Екатеринбурга
1
18:30
Российский банк требует сделать экс-зама Минобороны банкротом
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18:27
Челябинский застройщик поддержал конкурс красоты для инвалидов
18:25
В Госдуме распереживались о курьерах, работающих в ущерб здоровью
4
18:25
Председатель Первых Буравова назвала ключевой вектор действий челябинских депутатов
4
18:21
В селе Никольском в честь его 250-летия прошел семейный экофестиваль
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18:19
Задержанный ФСБ бывший сотрудник «Курганавтодора» Анисимов заслушал приговор
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18:16
Врачи ХМАО назвали самые частые травмы у самокатчиков
18:15
Екатеринбуржцы бросились скупать билеты на шоу Басты: афиша на июль
1
18:13
«Известия»: гостей ПМЭФ накормят котлетами из краба и ухой из петуха
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Посла РФ в Иране наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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18:04
Российский боксер назвал бой в Екатеринбурге спаррингом перед матчем со сборной мира
18:02
В Тюменской области выросла заболеваемость опасной инфекцией
17:58
Сотрудников фирмы в Челябинске не пускают на работу из-за конфликта братьев
3
17:58
Захарова: США отменили встречу с РФ по устранению «раздражителей»
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17:55
Украинец женился на собственной теще и попытался сбежать из страны
3
17:54
Уральские боксеры завоевали четыре путевки на Чемпионат России
17:53
Челябинский подрядчик восстанавливает поврежденные курганские мосты. Фото
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17:53
Стало известно, когда пройдет прощание с шадринским чемпионом мира Красниковым
17:52
В Перми начали отмывать здания от пыли и грязи
17:52
Паромная переправа в ЯНАО может остановиться из-за непогоды
17:45
Посетители торгового центра в Сургуте не могут оплатить покупки из-за сбоев в работе интернета
1
17:43
Фальшивый розыгрыш: как курганскую школьницу обманули на 57 тысяч рублей
1
17:41
Тиктокерша-секретарша пойдет на выборы в курганскую облдуму от ЛДПР. Фото
7
17:39
Самолет с пассажирами на борту экстренно остановил взлет в Тюмени
17:38
В Челябинске выбрали компании для содержания дорог за миллиарды рублей
3
17:38
Юрист рассказал, что будет с отпускными из-за новых правил расчета среднего заработка
17:38
112: у самолета, летевшего в Батуми, вырвало капот двигателя. Видео
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17:38
Россиянам подсказали, как хранить молочку в жару
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17:36
Сбежавшую из России Пугачеву требуют прокомментировать атаки Израиля на Иран. Скрин
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17:33
Грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию: мнение продюсера
17:31
Губернатор Шумков выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена Красникова
17:27
В ХМАО перекроют движение транспорта на федеральной трассе. Карта
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17:25
Мигрант похитил девочку из Екатеринбурга и две недели держал в квартире в Челябинске
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17:24
Челябинцы скупают платки и народные сарафаны. Фото
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17:23
Товарищеский матч между сборными России и Ирана находится под угрозой срыва
17:22
Единороссы теряют влияние в вотчине губернатора-коммуниста из-за бунтов
17:22
В России хотят создать фонд для наркозависимых в честь Паши Техника
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17:16
Россияне, отказавшиеся от счетчиков, будут больше платить за воду
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17:12
Госэкспертиза одобрила проект капремонта Театра-Театра в Перми
17:11
Москалькова назвала категории вернувшихся из плена россиян
17:11
В Тарко-Сале пьяный водитель отказался пройти медосвидетельствование
17:10
CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в конфликт с Ираном
17:10
«Год нужно работать»: Калашникова рассекретила сумму ежемесячных трат
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17:05
Курганский школьник создал свою модель вездехода «Бурлак». Видео
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17:03
Суд наказал подростков-самокатчиков за ДТП с иномаркой в Екатеринбурге
1
17:01
Муниципалитет в ЯНАО потратит на клумбы 65 млн рублей
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17:00
Посольство Израиля в Москве перестало оказывать консульские услуги
16:56
На одном из старейших пермских заводов модернизируют производство
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16:54
Украина и Европа готовят изощренные провокации против РФ
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16:52
В Курган придут тучи с дождем
16:49
«Я уже нервничал, что не запретят»: Прилучный прокомментировал запрет на въезд в Латвию
16:45
Ждать ли магнитную буря 17 июня 2025: прогноз от ученых
16:41
Ямалец 12 лет живет с пробоиной в потолке, которую никто не может устранить. Видео
16:39
В курганском округе мотоциклист без прав сбил подростка и разбился насмерть. Фото
3
16:35
Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской нефти и газа
16:35
В правительстве Тюменской области произошло новое назначение
16:33
В Вене из-за Зеленского перекрыли дороги
16:32
В Перми запустили речной маршрут до Краснокамска
16:27
Продюсер ответил, почему Латвия запретила въезд Прилучному и Андреевой
16:27
В Курганской области мужчина утонул в реке Миасс. Фото
16:26
Свердловчанина посадили в тюрьму за миллионный долг ребенку
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16:25
Путин подписал благодарность главе курганской общественной палаты Белоусову. Фото
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16:23
В Тюменской области похоронили двух участников спецоперации
16:21
Челябинская ЕР провела ротацию руководящих кадров
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16:20
В соцсетях появился фейк об автомобилях, из которых запускают беспилотники
16:18
Politico: страны G7 не могут договориться о поддержке Украины
16:17
ЕР утвердила кандидатов на выборы в челябинский парламент по списку и в округах
16:13
В Златоусте арестован житель Башкирии, протащивший сотрудника ГАИ на авто по асфальту. Видео
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16:11
Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность России
2
16:11
Стало известно, о чем по телефону говорили Путин и Эрдоган
16:08
Курганская ГАИ показала видео смертельного ДТП на трассе «Иртыш»
2
16:07
Тюменцы смогут чаще ездить на автобусе за границу
16:06
АТК «Ямал» разрешила перевозить животных на пассажирском кресле
16:04
Источник раскрыл причину увольнения по утрате доверия чиновника из ЯНАО
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16:01
Пленный назвал главные недочеты в подготовке военных ВСУ. Видео
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Ребенка, который выпал из окна в Пласте, мама оставила с братом и сестрой
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Украина получила от России еще 1248 тел бойцов ВСУ
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«Самая счастливая жена»: невеста Лепса рассказала об отношениях с музыкантом после слухов о разрыве
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Пермские пожарные спасли пять человек из горящей многоэтажки
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Путин поговорил с Эрдоганом по телефону
15:53
Фуры не проедут: на трассах в Курганской области ввели новые ограничения. Скрин
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15:50
Власти ХМАО выделят деньги на ликвидацию последствий урагана в арктической зоне
15:48
Риелтор рассказала, почему нельзя покупать жилье у стоящего на учете в ПНД
15:45
Тюменцам раскрыли место, где клюют крупные судаки. Фото
2
15:42
В Тюменской области стало меньше бедных
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15:41
Мать битцевского маньяка матом оборвала разговор о здоровье ее сына
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«Зависит от Господа»: Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна
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15:32
«Списочники» ЕР на выборах в челябинский парламент получили дополнительную нагрузку
15:32
В Екатеринбурге снимут фильм, в нем сыграет Панкратов-Черный. Фото
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15:26
В Кургане обновили офис энергосбытовой компании на Гагарина
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15:26
Ведущую «Первого канала» и актера Прилучного больше не хотят пускать в Латвию
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15:26
Пожелтевшие листья у огурцов: причины и способы решить проблему
2
15:26
Шнуров вернулся к бывшей жене, с которой расстался 8 месяцев назад
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15:22
Более 300 россиян удалось вывезти из Ирана
1
15:20
В Кургане достраивают магазин «Метрополис» рядом с бассейном КГУ. Фото
7
15:18
Объединили историю и музыку: в Калининграде завершился международный фестиваль «Кантата». Фото, видео
15:15
В Шадринске ожидается похолодание с сильным дождем
15:13
Жители ХМАО скупают билеты на комедию с Юрием Стояновым
15:10
В ХМАО пьяные дебоширы набросились на депутата. Видео
5
15:09
В Тюмени в крупном ТЦ прошла эвакуация. Фото
15:09
Песков рассказал, готова ли Россия стать посредником между Израилем и Ираном
1
15:07
Экс-глава оператора радиоактивных отходов попался на взятке и хранении оружия
15:07
Росприроднадзор проводит проверку на Ямале
15:06
В Сургуте устраняют последствия коммунального ЧП
15:06
Украинский дрон сбили над Курской областью
15:05
Избирком Ямала объяснил, почему выборы в заксобрание пройдут в три дня
15:02
Грозы и град накроют Челябинскую область
15:02
В Уфе пройдут соревнования в честь погибшего спортсмена Красникова из Шадринска
15:00
ЦАХАЛ ликвидировал четырех сотрудников иранской разведки
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14:56
День памяти Святителя Митрофана: что можно и нельзя делать
14:56
Сабантуй в Челябинске пройдет в парке Гагарина
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Полуторагодовалая девочка покрылась сыпью после купания в свердловской реке
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14:52
Песков прокомментировал возможность эвакуации россиян из Ирана
14:49
Тюменские учителя получат по 100 тысяч рублей за стобалльников на ЕГЭ
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14:47
Песков отреагировал на слова Орешкина об исчерпании роста российской экономики
14:45
Из-за опасного растения в Курганской области появилась новая карантинная зона
14:45
«Это хороший урок для всех»: в Кремле оценили отсутствие осуждения агрессии Израиля со стороны Запада
14:45
В Кремле ответили на вопрос о дате следующих переговоров с Украиной
2
14:42
Девушку, якобы похищенную для возвращения в Чечню, объявили в розыск
3
14:40
Эксперт по недвижимости Радченко: ждать более доступной ипотеки нецелесообразно
15
14:39
В СУ СК рассказали подробности о трупе, найденном возле завода в Кургане
1
14:38
В ХМАО начальник исправительного центра заставлял заключенных чинить свои автомобили
4
14:33
Препараты для борьбы с раком принесут атомщикам Озерска миллиард рублей
2
14:32
Выборы губернатора в Пермском крае будут проходить три дня
14:28
Российские военные нанесли удар по ВПК Украины
14:27
Более сотни украинских дронов сбили над российскими регионами
14:27
В Латвии задержали депутата Росликова, выступавшего в поддержку русского языка
1
14:27
«Может негативно сказаться на урожае»: в Челябинской области после жары похолодает до шести градусов
14:24
Глава Башкортостана выразил соболезнования по поводу кончины шадринского чемпиона мира Красникова. Видео
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Украина заявила о погибших гражданах в Израиле
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Иран нанес мощнейшие ракетные удары по Израилю
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США забрали оружие у Украины ради Израиля
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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
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В ХМАО на закрытии фестиваля жители все вместе спели хит группы «Мираж». Видео
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Глава разведки КСИР Ирана убит в результате удара Израиля
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Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию
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В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией
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Ученые завершили учет краснокнижных птиц на севере Пермского края
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Иран поразил оружейный завод в Израиле
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Транспортный коллапс в Кольцово: отменены и задержаны почти десяток рейсов. Скрин
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В Тюмени вторую неделю разыскивают 72-летнюю пенсионерку. Фото
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Ученые и симфонический оркестр из РФ пересекли границу Ирана и Азербайджана