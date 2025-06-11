Сотрудник Россельхозбанка задержан за многомиллионную растрату

ФСБ задержала сотрудника Россельхозбанка в Орловской области
Директор филиала Россельхозбанка в Орловской области был задержан за валютную операцию по фиктивному внешнеторговому контракту. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Как отмечают в силовом ведомстве, задержанный с помощью сотрудников банка перевел 2,4 млн евро на счет компании, базирующейся в Сингапуре. В результате финансовой махинации банк понес ущерб в размере 170 млн рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело.
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