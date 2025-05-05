В МВД Дагестана прокомментировали нападение на сотрудников ГИБДД

Неустановленные лица напали на наряд ДПС ГИБДД в Махачкале. Погибли трое полицейских, сообщило МВД по Дагестану.
ЧП произошло 14:20 в Махачкале. «Неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД. Погибли трое полицейских», — говорится в сообщении республиканского МВД, опубликованном в Telegram.
Нападавшие скрылись на служебной автомашине ГИБДД. В городе введен план «Перехват». Ранее информацию о стрельбе подтвердили в мэрии Махачкалы и глава республики Сергей Меликов.
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