В МВД Дагестана прокомментировали нападение на сотрудников ГИБДД

МВД Дагестана: в результате нападения погибли трое полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленники обстреляли патруль ДПС
Злоумышленники обстреляли патруль ДПС Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Неустановленные лица напали на наряд ДПС ГИБДД в Махачкале. Погибли трое полицейских, сообщило МВД по Дагестану.

ЧП произошло 14:20 в Махачкале. «Неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД. Погибли трое полицейских», — говорится в сообщении республиканского МВД, опубликованном в Telegram.

Нападавшие скрылись на служебной автомашине ГИБДД. В городе введен план «Перехват». Ранее информацию о стрельбе подтвердили в мэрии Махачкалы и глава республики Сергей Меликов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неустановленные лица напали на наряд ДПС ГИБДД в Махачкале. Погибли трое полицейских, сообщило МВД по Дагестану. ЧП произошло 14:20 в Махачкале. «Неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД. Погибли трое полицейских», — говорится в сообщении республиканского МВД, опубликованном в Telegram. Нападавшие скрылись на служебной автомашине ГИБДД. В городе введен план «Перехват». Ранее информацию о стрельбе подтвердили в мэрии Махачкалы и глава республики Сергей Меликов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...