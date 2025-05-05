Семь человек пострадали при нападении на ДПС в Махачкале

Число пострадавших в результате перестрелки в Махачкале увеличилось до семи человек, среди которых есть двое гражданских лиц. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По информации ведомства, в ходе вооруженного нападения погиб один сотрудник полиции, еще двое правоохранителей были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
«Среди раненых при перестрелке в Махачкале двое гражданских», — сообщили в telegram-канале министерства здравоохранения Дагестана. В ведомстве также уточнили, что в результате вооруженного нападения погиб один сотрудник ГИБДД, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным источника, все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется необходимое оборудование для оказания помощи.
Ранее очевидец сообщил URA.RU, что в ходе перестрелки была ранена 12-летняя девочка и 17-летний юноша. Сам инцидент произошел сегодня в 14:20 по мск на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС. В результате атаки трое сотрудников ГИБДД погибли на месте. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления на служебной машине погибших полицейских. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.
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