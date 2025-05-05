Очевидец заявил URA.RU, что неизвестные ранили 12-летнюю девочку во время стрельбы в Махачкале

В перестрелке в Махачкале пострадала 12-летняя девочка
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Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС (архивное фото)
Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

В Махачкале произошла перестрелка около поста ДПС, в результате которой пострадала 12-летняя девочка. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Убили трех сотрудников ГИБДД. Ранили 12 летнюю девочку. [Нападавшие] уехали на служебной машине», — поделился очевидец. 

По данным RT, пострадал еще один подросток — 17-летний юноша. Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС.

После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. По данным Минздрава Дагестана, погиб один сотрудник полиции, два тяжело ранены. Всего пострадали семь человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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В Махачкале произошла перестрелка около поста ДПС, в результате которой пострадала 12-летняя девочка. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Убили трех сотрудников ГИБДД. Ранили 12 летнюю девочку. [Нападавшие] уехали на служебной машине», — поделился очевидец.  По данным RT, пострадал еще один подросток — 17-летний юноша. Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. По данным Минздрава Дагестана, погиб один сотрудник полиции, два тяжело ранены. Всего пострадали семь человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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