Очевидец заявил URA.RU, что неизвестные ранили 12-летнюю девочку во время стрельбы в Махачкале

В Махачкале произошла перестрелка около поста ДПС, в результате которой пострадала 12-летняя девочка. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Убили трех сотрудников ГИБДД. Ранили 12 летнюю девочку. [Нападавшие] уехали на служебной машине», — поделился очевидец.
По данным RT, пострадал еще один подросток — 17-летний юноша. Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю ДПС.
После нападения злоумышленники скрылись с места преступления. По данным Минздрава Дагестана, погиб один сотрудник полиции, два тяжело ранены. Всего пострадали семь человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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