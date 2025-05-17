В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

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Осенью 2024 года были выявлены массовые случаи хищения денег у участников СВО в Шереметьево
Осенью 2024 года были выявлены массовые случаи хищения денег у участников СВО в Шереметьево Фото:

В уголовном деле о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Следственные органы продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме.

«В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела», — рассказал собеседник ТАСС. До этого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из предполагаемых организаторов схемы — Дмитрия Боглаева, который обвиняется по статье об организации преступного сообщества или участия в нем. 

Ранее сообщалось об аресте 23 человек в аэропорту Шереметьево, среди которых есть сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России В ходе расследования установлено, что полицейские помогали таксистам находить потенциальных жертв среди пассажиров, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Был арестован еще один организатор преступной группы — Алексей Кабочкин, которому также предъявлено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Согласно материалам дела, преступную схему выявили осенью 2024 года.

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В уголовном деле о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Следственные органы продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме. «В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела», — рассказал собеседник ТАСС. До этого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из предполагаемых организаторов схемы — Дмитрия Боглаева, который обвиняется по статье об организации преступного сообщества или участия в нем.  Ранее сообщалось об аресте 23 человек в аэропорту Шереметьево, среди которых есть сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России В ходе расследования установлено, что полицейские помогали таксистам находить потенциальных жертв среди пассажиров, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Был арестован еще один организатор преступной группы — Алексей Кабочкин, которому также предъявлено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Согласно материалам дела, преступную схему выявили осенью 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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