В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Следственные органы продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме.
«В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела», — рассказал собеседник ТАСС. До этого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одного из предполагаемых организаторов схемы — Дмитрия Боглаева, который обвиняется по статье об организации преступного сообщества или участия в нем.
Ранее сообщалось об аресте 23 человек в аэропорту Шереметьево, среди которых есть сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России В ходе расследования установлено, что полицейские помогали таксистам находить потенциальных жертв среди пассажиров, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Был арестован еще один организатор преступной группы — Алексей Кабочкин, которому также предъявлено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Согласно материалам дела, преступную схему выявили осенью 2024 года.
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