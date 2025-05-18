Спецпредставитель Трампа заявил, что США поменяли позиции РФ и Украины по конфликту

Спецпредставитель Уиткофф: США возлагают надежды на разговор Путина и Трампа
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Уиткофф заявил, что Штаты возлагают надежды на грядущий разговор Трампа и Путина
Уиткофф заявил, что Штаты возлагают надежды на грядущий разговор Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США удалось сократить разрыв в позициях между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, добавив, что предстоящий телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет значимым шагом для урегулирования международных разногласий.

«Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть затор, возникший в переговорном процессе», — заявил Стив Уиткофф, его слова передает ABC News. По словам спецпредставителя, США удалось добиться сокращения разрыва в позициях между Украиной и Россией, что повышает шансы на конструктивный диалог лидеров двух стран.

Ранее в СМИ сообщалось, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом запланирован на 17:00 по московскому времени 19 мая. Прошлый разговор между лидерами состоялся 18 марта.

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США удалось сократить разрыв в позициях между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, добавив, что предстоящий телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет значимым шагом для урегулирования международных разногласий. «Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть затор, возникший в переговорном процессе», — заявил Стив Уиткофф, его слова передает ABC News. По словам спецпредставителя, США удалось добиться сокращения разрыва в позициях между Украиной и Россией, что повышает шансы на конструктивный диалог лидеров двух стран. Ранее в СМИ сообщалось, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом запланирован на 17:00 по московскому времени 19 мая. Прошлый разговор между лидерами состоялся 18 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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