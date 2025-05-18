Спецпредставитель Трампа заявил, что США поменяли позиции РФ и Украины по конфликту

США удалось сократить разрыв в позициях между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, добавив, что предстоящий телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет значимым шагом для урегулирования международных разногласий.
«Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть затор, возникший в переговорном процессе», — заявил Стив Уиткофф, его слова передает ABC News. По словам спецпредставителя, США удалось добиться сокращения разрыва в позициях между Украиной и Россией, что повышает шансы на конструктивный диалог лидеров двух стран.
Ранее в СМИ сообщалось, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом запланирован на 17:00 по московскому времени 19 мая. Прошлый разговор между лидерами состоялся 18 марта.
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