Путин внес ясность в отношение России к однополым отношениям: главные заявления главы государства

Президент России Владимир Путин в недавнем интервью высказал серьезные опасения, которые касаются традиционных ценностей и их влияния на государственность страны. Кадры с высказываниями российского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин.
Так, например, глава государства отметил, что в стране никогда не вводились запреты на нетрадиционные отношения, поскольку это относится к сфере частной жизни совершеннолетних граждан. В то же время он подчеркнул, что государство выступает против пропаганды такого образа жизни среди несовершеннолетних.
Путин подчеркнул, что если Россия не будет опираться на свои исторически сложившиеся моральные и культурные ориентиры, это может привести к потере национальной идентичности, что, в свою очередь, ставит под угрозу будущее России как независимого государства. Подробнее о заявлениях президента России — в материале URA.RU.
Утрата традиционных ценностей ставит под угрозу государственность России
Утрата традиционных ценностей может иметь серьезные последствия для сохранения государственности страны, сказал Путин. Также президент отметил, что без опоры на исторически сложившиеся моральные и культурные ориентиры Россия может потерять свою идентичность.
"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", — сказал российский лидер.
Он также добавил, что стал говорить о необходимости защиты традиционных ценностей, когда заметил усилия по внедрению в сознание россиян «идейки западного мейнстрима». «Повторю еще раз, их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой», — подчеркнул он.
Россия не запрещала нетрадиционные отношения, но против агрессивной пропаганды среди детей
Россия никогда не запрещала нетрадиционные отношения, подчеркивая, что это личное дело взрослых людей. Однако президент выразил категорическую позицию против агрессивной пропаганды подобного поведения, особенно среди несовершеннолетних.
«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным», — отметил Путин.
Глава государства также добавил, что, по его мнению, важно защищать молодежь от формирования окончательного мнения до того, как они станут взрослыми. «Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека», — добавил он.
Необходима опора на традиционные ценности
Для сохранения идентичности страны необходимо опираться на традиционные ценности. Президент подчеркнул, что без этой основы Россия рискует потерять свою сущность.
"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", — отметил Путин.
В Западной Европе и Америке много сторонников российских традиционных ценностей
В Западной Европе и Америке существует немало людей, которые разделяют российскую позицию о значении традиционных ценностей. Путин отметил, что народы России объединены общими моральными и нравственными основами, заложенными в традициях.
"У нас очень много людей, которые разделяют наши позиции, и в Западной Европе много таких, и в Америке, в том числе в Северной Америке. Так оно и получилось", — отметил президент, добавив, что надеется на поддержку людей, разделяющих российские взгляды.
Народы России объединяет общее морально-нравственное начало на основе традиционных ценностей
Различные народы страны, несмотря на этнические и религиозные различия, объединены общим морально-нравственным началом, которое основано на традиционных ценностях. «И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности», — сказал президент.
С приходом Трампа к власти общечеловеческие ценности стали активнее продвигаться в мире
Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свои позиции с приходом администрации Дональда Трампа к власти в США. По словам Путина, политические изменения в Соединенных Штатах стали толчком для тех, кто ранее молчал о своем мнении.
"Когда ситуация политическая поменялась в тех же Штатах… когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы. Все одинаково не бывает, но в целом разделяют вот эти общечеловеческие ценности, это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене", — отметил Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.