Синоптическая ситуация в России в начале следующей недели обещает разнообразные погодные условия. В Санкт-Петербурге в понедельник, 16 июня, ожидается температура воздуха в пределах +22–24 градуса и отсутствие осадков, однако уже во вторник над городом начнут собираться облака, и температура упадет до +18°C. В то же время столицу России ожидает небольшая прохлада с дождями, с суточными температурами от +10 до +25 градусов.
Для Свердловской области прогнозируются сильные ливни и грозы, в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Как и Курган, Южные районы Челябинской области будут наслаждаться аномальной жарой. Временные резкие изменения температуры и осадки будут характерны для всей страны в течение недели. Подробнее — в материале URA.RU.
Москва
Столица продолжит ощущать влияние тыловой части циклона, однако он начинает терять свои силы. Синоптик Михаил Леус прогнозируют, что в понедельник днем местами возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +10…+12°, а днем снова ожидается потепление до +23…+25°.
«В понедельник днем местами небольшой дождь, ночью +10…+12°, днём +23…+25°», — сообщил Михаил Леус. Прогнозом погоды синоптик делится в своем telegram-канале.
Однако тепло, возвращающееся в понедельник, будет недолгим. Уже вечером во вторник в Москве начнутся дожди, а в среду температура не поднимется выше +19°. Дожди и похолодание ожидаются в течение недели, достигнув пика в пятницу, 20 июня, когда температура составит около +16° днем. Прохладная погода останется до воскресенья, 22 июня.
«Ближе к вечеру в облаках появятся прояснения, а дожди примут локальный и кратковременный характер. Температура воздуха — плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20. Атмосферное давление ниже нормы. В понедельник днем местами небольшой дождь, ночью — плюс 10–12, днем — плюс 23–25 градусов», — пишет News.ru.
Санкт-Петербург
Синоптики прогнозируют, что в понедельник 16 июня погодные условия останутся такими же — без осадков. Температурный фон вновь немного превысит норму. Температура воздуха — плюс 22–24 градуса, в Ленинградской области — плюс 21–26. Атмосферное давление около нормы. В понедельник без осадков, ночью — плюс 13–15, днем — плюс 22–24 градуса.
По прогнозу, уже утром во вторник в Петербурге начнутся осадки, температура упадет до плюс 18 градусов. В дальнейшем на неделе температура упадет ниже, к пятнице похолодает до плюс 14. Самые сильные осадки ожидаются в четверг.
Свердловская область
Местами в Свердловской области 16 июня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По информации синоптиков, [...] местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства. Также жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности в период непогоды.
Пермский край
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение действует по 16 июня включительно из-за прогнозируемых мощных ливней и крупном граде. Об этом жителям региона сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Днем 15 июня и в течение суток 16 июня местами в Прикамье ожидается сильный ливень (30 мм за час и более), очень сильный дождь (30-50 мм и более), крупный град (20 мм и более). Также 16 июня ожидается высокая пожарная опасность (4 класс)», — указано на сайте регионального ЦГМС.
Челябинская область
Завтра в южных районах Челябинской области температура воздуха может подняться до 36 градусов тепла и выше. Об этом сообщает министерство общественной безопасности региона.
«Аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха 36° и более, ожидается в южных районах области вечером 15 июня. И во второй половине дня 16 июня», — отмечается в заявлении ведомства.
Курганская область
В Кургане 16 июня ожидается до 32 градусов жары, а к вечеру температура составит около 28 градусов. Местами возможен дождь, сообщается на сайте Gismeteo.
Уточняется, что скорость ветра в Кургане может достигнуть 12 метров в секунду. С утра будет солнечно, написано в прогнозе.
В то время в Шадринске Курганской области 16 июня ожидается до 31 градуса жары, возможен дождь. Уточняется, что скорость ветра в Шадринске может достигнуть 16 метров в секунду. С утра будет солнечно, написано в прогнозе.
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