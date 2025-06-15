Отбойное течение стало роковым: в Таиланде погибла российская спортсменка Юлия Родина

В Таиланде трагически скончалась российская спортсменка по бодибилдингу Юлия Родина. Как стало известно, происшествие произошло на пляже Банг-Тао на острове Пхукет. Информацию о случившемся опубликовала в социальных сетях ее коллега Наталья Маркеленкова.
Согласно предварительной информации, Родина попала в отбойное течение. Свидетели происшествия сообщают, что спортсменку достали из воды без признаков жизни. Медики скорой помощи на протяжении длительного времени предпринимали попытки реанимации, однако спасти женщину не удалось. Подробности трагедии — в материале URA.RU.
Молодая спортсменка погибла в Таиланде
Бодибилдер Юлия Родина находилась на отдыхе на одном из самых посещаемых пляжей Пхукета — Банг-Тао. Во время купания она попала в сильное обратное течение, которое унесло ее далеко от берега.
По словам свидетелей происшествия, женщину извлекли из воды без признаков жизни. Медицинские работники пытались реанимировать Юлию Родину, однако спасти ее не удалось. О ее гибели сообщила бодибилдер Наталья Маркеленкова.
"Трагически погибла наша спортсменка Юлия Родина. Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао", — написала Маркеленкова. Свое сообщение она опубликовала в соцсетях. Сообщается, что семья Юлии Родиной собирает средства на репатриацию тела и похороны.
Маркеленкова рассказала ТАСС, что Родину планируют похоронить в Туле на следуюшей неделе. Такое решение принял супруг спортсменки, который в момент трагедии тоже был на пляже.
Смертельное течение на популярном пляже
Что это за место
Трагедия с Юлией Родиной произошла на пляже Банг Тао, расположенном на острове Пхукет в Таиланде. Немногие отдыхающие осознают, что риск оказаться в подобной ситуации во время купания в незнакомых водах довольно велик. Ежегодно на Пхукете в сезон фиксируется несколько смертельных случаев.
В русскоязычной среде данный опасный природный феномен называют «отбойным течением», а за рубежом чаще используется термин «РИП-течение» (rip current), который иногда ассоциируется с аббревиатурой Rest In Peace («покойся с миром»). Именно эти течения становятся причиной большинства несчастных случаев на морских и океанических побережьях мира. Особая опасность РИП-течений заключается в их незаметности у берега: мощный поток, способный унести неподготовленного пловца в открытое море, практически не проявляет себя на мелководье, из-за чего отдыхающие без опаски заходят в воду.
Как возникает отбойное течение
Отбойное течение представляет собой обратный поток воды, который формируется, в частности, при накоплении водных масс у берега под воздействием ветра, направленного с моря к суше. Обычно такие течения возникают в наиболее глубоких участках прибрежной зоны. Их ширина может значительно варьироваться — от нескольких метров до 50 и более, а скорость движения воды достигает от 4 до 15 километров в час.
"Когда сильный ветер нагоняет воду на берег, возникает круговое движение — на отдельных участках побережья вода движется в сторону земли, и для оттока образуется сильный встречный поток, часто очень сильный, направленный в открытое море", — рассказал заместитель директора Института океанологии имени Ширшова, доктор географических наук, член-корреспондент РАН Петр Завьялов. Его цитирует Российская газета.
Чем запомнилась российская спортсменка
Юлия Родина была одной из наиболее известных российских бодибилдеров и профессиональных фитнес-тренеров, родом из Ульяновска. Она получила высшее образование на факультете управления в Ульяновском государственном университете, а затем завершила обучение в московской школе фитнеса. Об этом рассказывает Царьград.
С 2023 года спортсменка начала активно принимать участие во всероссийских турнирах. Как отмечала Родина в беседе с изданием 73online.ru, изначально ее целью было лишь приобретение необходимого соревновательного опыта, однако уже в дебютном сезоне она вышла в полуфинал и вошла в число двенадцати лучших спортсменок страны, что стало значительным этапом в ее профессиональном развитии.
По словам спортсменки, ключевыми факторами ее успеха стали дисциплинированность и умение концентрироваться на поставленных задачах: «Без дисциплины у меня бы ничего не получилось. Важно уметь сосредотачиваться на главном, отсекая все лишнее. Если есть цель, я способна идти к ней, несмотря ни на какие трудности — плохое самочувствие, усталость или эмоциональное выгорание», — говорила Родина. У Юлии остался муж. Информации о детях в открытых источниках нет.
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