Что известно о таинственной радиостанции Судного дня: какие загадочные сигналы она передает

«Радиостанцию Судного дня» взломали, в эфире звучат песни Шамана

18 декабря 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Среди радиолюбителей за ней закрепилось название The Buzzer, или «Жужжалка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сообщается, что неизвестные возможно взломали радиостанцию «Периметр», известную как УВБ-76 или «Радиостанция Судного дня». По информации telegram-канала Baza, в эфире станции прозвучали необычные аудиозаписи: песня «Я — русский» исполнителя Shaman, классическая композиция «Лебединое озеро» и гимн СССР. Канал предположил, что данные изменения в вещании могут нести в себе определенное послание. Что известно о таинственной российской радиостанции, какие сигналы она передает — в материале URA.RU. Что такое радиостанция Судного дня Военная станция УВБ-76, широко известная как «радиостанция Судного дня», начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище The Buzzer, или «Жужжалка». Основной контент вещания — это радиолокационное жужжание на частоте 4625 килогерц. Эфир станции звучит непрерывно, передавая маркер в виде одиночного тонального короткого сигнала, который повторяется 25 раз в минуту. Однако иногда через постоянное жужжание просачиваются человеческие голоса, произносящие на русском языке серию казалось бы бессмысленных фраз, после чего исчезают, пишет телеканал 360. В преддверии 24 февраля 2022 года и в течение всего 2023 года активность УВБ-76 усилилась. В 2010 году осенью станция даже включала в свое вещание музыкальные фрагменты балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Зачем нужна радиостанция Согласно одной из широко распространенных теорий, прекращение передачи сигналов станцией УВБ-76 может означать начало глобальной катастрофы. Существует мнение, что данная станция связана с системой «Периметр», разработанной в СССР в период холодной войны. В США эту систему называют «Мертвая рука». Эта система предназначена для автоматического управления массированным ядерным ответным ударом в случае нарушения коммуникации. «Периметр» обеспечивает надежную передачу оперативных приказов от Генерального штаба к управляющим центрам и отдельным ракетным пусковым установкам, находящимся в готовности к боевому применению. Некоторые необычные фразы могут использоваться как средство связи в военных целях российских спецслужб. Существует предположение, что основная задача голосовых сообщений заключается в подтверждении боеготовности персонала на целевых объектах, таких как атомные подлодки. Также возможно, что радиосигналы предназначены для использования в астрономических обсерваториях, которые анализируют изменения в ионосфере, или даже для установления контактов с внеземными цивилизациями. Множество теорий существует, однако ни одна из них не подтверждена достоверными фактами. Точное местонахождение станции до сих пор не установлено. Сначала предполагалось, что она располагается в Западном военном округе, рядом с поселком Поварово в Подмосковье, затем была перемещена в деревню Керро Ленинградской области и в настоящее время функционирует из Наро-Фоминска. Последний сигнал радиостанции 11 декабря 2024 года одна из радиостанций внезапно активизировала свою работу, передав за сутки 24 сообщения. В эфир были включены такие слова, как «хунхуз», «азбука», «нанайка», «панкосвод», «лагограч», «онероруст», «геенна», «бильярд», «корзиночный», «двоебрачье», «бродощелк», пишет «Царьград». Например, слово «азбука» было интерпретировано как «простая разгадка», а «нанайка» связывали с событиями в Арктике, слово «лагограч» ассоциировали с задержившимся штурмовиком Су-25, а «бродощелк» сравнили со счетчиком Гейгера. Попытки разгадать эту загадку могут продолжаться бесконечно, так как проверить правдивость любого из предположений невозможно, а осведомленные лица вряд ли раскроют детали своих знаний. Известно лишь, что данная станция не единственная в своем роде. В России функционируют как минимум еще две станции, работающие в схожем формате. Одна из них — коротковолновая станция The Pip, известная также как «Пип». С 1986 года она транслирует короткие сигналы на частотах 5448 кГц днем и 3756 кГц ночью со скоростью около 50 звуков в минуту. Вторая станция — The Squeaky Wheel, или «Скрипучее колесо», которая начала вещание в 2000 году и издает характерный скрипящий двухтональный сигнал. В последний раз маркер канала изменялся в 2023 году. Предполагается, что The Pip находится в Северо-Кавказском военном округе, а The Squeaky Wheel расположена возле Ростова-на-Дону. Обе станции также передают голосовые сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сообщается, что неизвестные возможно взломали радиостанцию «Периметр», известную как УВБ-76 или «Радиостанция Судного дня». По информации telegram-канала Baza, в эфире станции прозвучали необычные аудиозаписи: песня «Я — русский» исполнителя Shaman, классическая композиция «Лебединое озеро» и гимн СССР. Канал предположил, что данные изменения в вещании могут нести в себе определенное послание. Что известно о таинственной российской радиостанции, какие сигналы она передает — в материале URA.RU. Военная станция УВБ-76, широко известная как «радиостанция Судного дня», начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище The Buzzer, или «Жужжалка». Основной контент вещания — это радиолокационное жужжание на частоте 4625 килогерц. Эфир станции звучит непрерывно, передавая маркер в виде одиночного тонального короткого сигнала, который повторяется 25 раз в минуту. Однако иногда через постоянное жужжание просачиваются человеческие голоса, произносящие на русском языке серию казалось бы бессмысленных фраз, после чего исчезают, пишет телеканал 360. В преддверии 24 февраля 2022 года и в течение всего 2023 года активность УВБ-76 усилилась. В 2010 году осенью станция даже включала в свое вещание музыкальные фрагменты балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Согласно одной из широко распространенных теорий, прекращение передачи сигналов станцией УВБ-76 может означать начало глобальной катастрофы. Существует мнение, что данная станция связана с системой «Периметр», разработанной в СССР в период холодной войны. В США эту систему называют «Мертвая рука». Эта система предназначена для автоматического управления массированным ядерным ответным ударом в случае нарушения коммуникации. «Периметр» обеспечивает надежную передачу оперативных приказов от Генерального штаба к управляющим центрам и отдельным ракетным пусковым установкам, находящимся в готовности к боевому применению. Некоторые необычные фразы могут использоваться как средство связи в военных целях российских спецслужб. Существует предположение, что основная задача голосовых сообщений заключается в подтверждении боеготовности персонала на целевых объектах, таких как атомные подлодки. Также возможно, что радиосигналы предназначены для использования в астрономических обсерваториях, которые анализируют изменения в ионосфере, или даже для установления контактов с внеземными цивилизациями. Множество теорий существует, однако ни одна из них не подтверждена достоверными фактами. Точное местонахождение станции до сих пор не установлено. Сначала предполагалось, что она располагается в Западном военном округе, рядом с поселком Поварово в Подмосковье, затем была перемещена в деревню Керро Ленинградской области и в настоящее время функционирует из Наро-Фоминска. 11 декабря 2024 года одна из радиостанций внезапно активизировала свою работу, передав за сутки 24 сообщения. В эфир были включены такие слова, как «хунхуз», «азбука», «нанайка», «панкосвод», «лагограч», «онероруст», «геенна», «бильярд», «корзиночный», «двоебрачье», «бродощелк», пишет «Царьград». Например, слово «азбука» было интерпретировано как «простая разгадка», а «нанайка» связывали с событиями в Арктике, слово «лагограч» ассоциировали с задержившимся штурмовиком Су-25, а «бродощелк» сравнили со счетчиком Гейгера. Попытки разгадать эту загадку могут продолжаться бесконечно, так как проверить правдивость любого из предположений невозможно, а осведомленные лица вряд ли раскроют детали своих знаний. Известно лишь, что данная станция не единственная в своем роде. В России функционируют как минимум еще две станции, работающие в схожем формате. Одна из них — коротковолновая станция The Pip, известная также как «Пип». С 1986 года она транслирует короткие сигналы на частотах 5448 кГц днем и 3756 кГц ночью со скоростью около 50 звуков в минуту. Вторая станция — The Squeaky Wheel, или «Скрипучее колесо», которая начала вещание в 2000 году и издает характерный скрипящий двухтональный сигнал. В последний раз маркер канала изменялся в 2023 году. Предполагается, что The Pip находится в Северо-Кавказском военном округе, а The Squeaky Wheel расположена возле Ростова-на-Дону. Обе станции также передают голосовые сообщения.